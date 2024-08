Hallottál már Ohridról? A Balkán egyik gyöngyszeme!

„Minket két dolog is Ohridba vonzott. Egyfelöl évről-évre itt került megrendezésre az élelmiszer-tudomány és -ipar szempontjából regionális jelentőségű Nutricon konferencia, melyet az elismert Journal of Hygienic Engineering and Design folyóirat főszerkesztőjének, Vladimir Kakurinov professzornak köszönhetünk. Másfelöl nyáron, a Balaton partján fekvő városokéhoz hasonlóan, Ohrid lakossága is többszörösére duzzad, és a megtelt szállodák vendégei érdekes potenciális vásárlói lehet az innovatív magyar élelmiszereknek, mint amilyen a proteindús tojásfehérje-alapú ToTu termékcsalád is.” – folytatta Dr. Németh Csaba.

Németh Csaba: Észak-Macedónia is halad a korral, természetesen az élelmiszerek területén is

Miben mások ott a gasztro-trendek, mint nálunk?

Gyakran hajlamosak sokan Európában, de még talán nálunk Magyarországon is legyinteni a Balkánra, ahova a modern és trendi élelmiszerújdonságokkal még korai lenne kopogtatni. Pedig ez így egyáltalán nem igaz, hiszen amikor végig nézünk az Ohridi boltok pocai, pont úgy megtaláljuk a proteindúsított fitt élelmiszereket és az ételérzékenyeknek szánt tej-, glutén-mentes finomságokat, mint a tradicionális helyi érdekességeket. Mondhatni, akár csak nálunk, a hagyományok fontosságának felismerése mellett és azzal együtt Észak-Macedónia is halad a korral, természetesen az élelmiszerek területén is.

Így ahogy Magyarországon is teljesen jogos módon egy tejfehérje-allergiás vágyik a túrós-tejfölös tészta élményére (és ma már a ToTu túró-, tejföl-alternatívákkal azokat át is élheti), egy hasonló ételallergiával élő macedón sem akar kimaradnia a ravanija tejes édesség vagy a burek „street food” sajtos örömeiből. A jó hír, hogy nem is kell!