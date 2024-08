Rétvári Bence: Hámori Lucáért szorítunk, akinek egy genetikailag férfival kell megküzdenie

Nem azért edzettek hajnalban és hétvégén, nem azért izzadták végig a nyarakat az edzőtáborokban, nem azért mondtak le annyi mindenről, hogy most nem egyenlő felek küzdelmében essenek ki. Ennyi erővel a súlycsoportokat is eltörölhetnék a bokszban vagy azt is mondhatnák, hogy a dopping szabályok bizonyos sportolókra kiterjednek, másokra részben nem - áll a bejegyzésben.

A sport sportszerűség nélkül a lényegét veszti el. Amikor szurkolunk, a tehetségnek és a kitartásnak szurkolunk. A határokat nem ismerő liberális gender nyomulás ebbe rondít bele, a sport ünnepét akarja bekebelezni a saját ideológiai exportterületeként. Hámori Lucáért nemcsak egész Magyarország, hanem a fél sportszerető világ is szorít! Ő becsülettel készült, edzett, és a NOB igazságtalansága, hogy egy genderjogi trükkel bejuttatott ellenféllel kell megküzdenie

- fogalmazott Rétvári Bence.

Kovács István, a korábbi olimpiai bajnok magyar ökölvívó is reagált az algériai Imane Khelif körüli botrányra.