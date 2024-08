Hankó Balázs: a kormány 2038-ra Esztergom Szentkirály nevű városrészét nemzeti emlékhellyé kívánja fejleszteni

Hankó Balázs az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából az Erzsébet parkban megtartott ünnepségen arról beszélt, hogy a mai nap, az 1000 éves államiság ünnepe, emlékeztet arra, hogy mi, magyarok, az úgynevezett barátaink jótanácsa nélkül is el tudjuk dönteni, hogy mely értékeket vallunk magunkénak, ahogyan eldöntöttük azt Szent István király korában is.

Ezek a nemzetet formáló, nemzetet erősítő keresztény hitünkön alapuló értékek, amelyeket továbbra is vallunk, őrzünk, sőt erősítünk - tette hozzá. A magyar nemzetnek nincs szüksége iránymutatásra, mert tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hol van a helyünk a világban, mi otthon vagyunk Európában - mondta a miniszter. Hankó Balázs hangsúlyozta:

Szent István királyunk uralkodása óta, és másokkal ellentétben, itthon kívánunk maradni és mi akarunk itthon maradni.

Hozzátette, hogy a magyarság válasza, immár több mint ezer éve, a történelem viharaiban megedződve, ugyanaz, állhatatos értékőrzés, bátor értékteremtés. A miniszter úgy fogalmazott, hogy értékőrzés és értékteremtés, amely egyszerre jelenti keresztény kultúránkat, jövőt adó családjainkat, jelenti tudásunkat, hivatásunkat, amelyeknek úgy kell versenyképesnek lenniük, hogy közben megtartjuk magyar identitásunkat. Érték nélkül a tudás, a hivatás, a kultúra mit sem ér - fűzte hozzá. Hankó Balázs emlékeztetett Mindszenty József hercegprímás üzenetére, miszerint egykoron az erdélyi fejedelmek is Mária képét verették pénzeikre, mivel annyira kitörölhetetlenül bele volt vésve a köztudatba, hogy Magyarország Mária országa. Szent István szövetsége érvényben van ma is - tette hozzá. Hankó Balázs azt mondta, hogy nekünk magyaroknak 2024-ben is kötelességünk minden körülmények között kitartani és küldetéstudatunkkal jobbá és igazabbá tenni a világot.

Kérem, adják tovább gyermekeiknek, unokáiknak ezt a hitet, ezt a lángot, ezt a meggyőződést

- mondta a miniszter.