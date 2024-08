Hármas karambol történt az 51-es főúton

Három kocsi karambolozott Áporka és Kiskunlacháza között, az 51-es főút 35-ös és 36-os kilométerszelvénye közötti szakaszon. A ráckevei önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést, melynek során áramtalanítják az autókat. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is. Az arra közlekedők forgalomkorlátozásra számítsanak - írja a Katasztrófavédelem.

A 36-os km-nél a főutat teljes szélességében lezárták, aki teheti az Áporka belterületén tud kerülni

- írja az autopalyahirek.hu

Korábban arról is beszámoltunk, hogy két tömegbaleset is történt az M1-es autópályán. Az egyik balesetben két gyerek és két felnőtt is megsérült.