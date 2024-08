Teljes terjedelmében égett egy ház Harsányban

Kigyulladt egy lakóház Harsányban, a Táncsics Mihály utcában hétfőn - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

Mint írták,

teljes terjedelmében égett az épület tetőszerkezete, amikor a miskolci hivatásos tűzoltók kiérkeztek a helyszínre.

Az egységek négy vízsugárral oltják a lángokat, a miskolci vízszállító is segíti őket.

A napokban tűz ütött ki egy budapesti mélygarázsban, három autó kigyulladt. Meghalt egy nyolcéves kisfiú, amikor tűz ütött ki egy birkenheadi házban augusztus elején. A romániai Lisza községben pedig kigyulladt és teljesen leégett egy menedékház. A helyzet rendkívül veszélyes volt, mivel a házban gázpalackok voltak, amelyek bármikor felrobbanhattak volna.

Megrázó reggelre ébredt júliusban a székesfehérvári Almássy lakótelep is. Egy négyemeletes társasház negyedik emeletének egyik lakása borult lángba. Egy fiatal nő kiugrott a tetőtéri lakásból menekülés közben. Azt is megírtuk, hogy egy dunakeszi tűzhöz hat járművel vonultak a budapesti tűzoltók, ahol egy tízemeletes társasház egyik negyedik emeleti erkélye, és az erkélyre nyíló huszonöt négyzetméteres nappali égett. A tűz később átterjedt az ötödik és a hatodik emeleti erkély egy részére is.