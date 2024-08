Hatalmas vihar pusztított Vácon - fotók

Vácról már több mint negyven bejelentés érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletére.

A jelentős mennyiségű csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított le utakra, kerítésekre és vezetékekre.

A Rádi úton, a Fekete utcában és a Veressipkás utcában is leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat. Pincékbe, garázsokba befolyt víz kiszivattyúzásához is kértek segítséget az egységektől. A Dr. Csányi László körúton egy mélygarázst, a Magyar utcában pedig egy pincét öntött el az esővíz. A tűzoltók amint befejezték a munkálatokat, azonnal indulnak a következő helyszínre segítséget nyújtani - írja a Katasztrófavédelem. Korábban arról is írtunk, hogy meg lesz-e tartva a fővárosi tűzijáték.