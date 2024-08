Hihetetlen látvány, hatalmas tömeg a budai várban - videó

Az ország egyik legnagyobb népművészeti fesztiválja, a budai várban megrendezett Mesterségek ünnepe a hagyományos vásárok hangulatát idézi - a látogatók betekintést nyerhetnek a népi mesterségek titkaiba, sőt, akár ki is próbálhatják a különböző kézműves technikákat. Az Origo is végig sétált a pavilonok között - rengeteg érdekes mesterséggel és emberrel találkoztunk - egy egész napot el lehet itt tölteni úgy, hogy észre sem veszi az ember az idő múlását. Megnéztük, hogyan szólal meg a doromb, megtudtuk, hogyan készül a szarukürt, láthattuk, hogyan dolgozik a bőrműves, és a matyóknál is találtunk egy izgalmas különlegességet.

Vágólapra másolva!

Nézze meg a videót!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!