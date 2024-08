Hol vannak a nagyobb gazemberek? (1. rész)

Nehéz most eldönteni, hol vannak a nagyobb gazemberek: Brüsszelben-e, vagy Kijevben? Bár, ha kicsit jobban belegondol az ember, azért mégis csak adható irányadó válasz a kérdésre, mégpedig az, hogy egyforma gátlástalan gazemberek vannak itt is és ott is, de a brüsszeli gazemberek bátorítása, sőt, kezdeményezése nélkül a kijevi gazemberek nem mernék, nem merték volna megtenni, amit megtettek.

Mint hajdanán: Moszkva leszólt, jóváhagyott, kezdeményezett, a többi meg csinálta. Bevonult, kivonult, ment, nem ment. Tetszik, nem tetszik, de Brüsszel az új Moszkva, a brüsszelita gazemberek az új pártfőtitkárok, sok elviselhetetlen, aljas senki, ölni még nem mernek, de minden másban ugyanolyanok. Hiába, nekünk nincs szerencsénk semmilyen unióval.

A brüsszelita gazemberek pedig most leszóltak Kijevbe, hogy zárják el a gázcsapokat.

Sok oka volt ennek. Először is az, hogy van itt néhány renitens, megrendszabályozandó, megbüntetendő, a birkaakolba visszaterelendő ország és vezető, első helyen Orbán, másodikon Fico.

Ez a kettő nem hajlandó beállni a sorba. Nem akarja eszkalálni a háborút, nem szállít fegyvereket, nem akarja eladósítani az egész Európai Uniót, egyetemlegesen Ukrajna (vagyis az amerikai deep state) kedvéért, ráadásul kifejezetten és határozottan szuverenisták, nem értik az új időknek új dalait, a globalizmus és az Európai Egyesült Államok új, mozgalmi indulóját, tesznek rá, hogy megint „győztes élcsapatnak” kellene lenniük, együtt menetelni az idióta, elviselhetetlen új kommunistákkal, társadalommérnökökkel, ezzel a sok-sok brüsszeli rohadékkal, Leyentől Weberig.

Aztán ez a kettő nem lelkesedik a csodálatos, egész Európát elárasztó migrációért sem. Hát, hogy is lehetne ezt annyiban hagyni? Nyilván sehogy.

Ha már sikerült Európa nyugati felét migránslerakattá változtatni, sikerült a társadalmakat szétrohasztani, sikerült megszüntetni a közbiztonságot és a kulturális önazonosságot, sikerült megtörni a hagyományos európai és keresztény értékrendet és világlátást, sikerült szétbarmolni mindent, ami itt szép volt, fontos volt, emberi volt, európai volt és ami öröknek tűnt, hát akkor, nosza, nehogy már a keleti fele kimaradjon a jóból! Legyen csak itt is lerakata a harmadik világnak, legyen söpredék depó, legyen itt is terror, bűnözés, erőszak, kosz és mocsok, lepjék el a városokat a hajléktalan migránsok tömegei, mint Párizsban, itt is álljanak fertőzésveszélyes, bűzlő sátortáborok Budapest szívében, mondjuk a Kossuth téren vagy a Váci utcában, itt se lehessen este nyolc után nyugodtan kimenni az utcára,

különösen nőknek, alakuljanak ki nálunk is a no-go zónák, az iszlám rezervátumok és koszfészkek, az európai életmóddal és értékrenddel semmilyen módon nem összeegyeztethető muszlim rémkerületek, sarijával meg Rumcájsz-szakállas rémalakokkal, akiknek eszelős tekintetében ott lángol a befogadók iránti engesztelhetetlen gyűlölet, vonuljanak itt is az utcákon és üvöltözzenek, hogy kalifátust akarnak, verjék itt is össze a zsidókat végre, mert annyira unalmas a szokásos antiszemita hazugságot ugatni reggeltől estig Magyarországról, miközben Magyarország az európai zsidók utolsó biztonságos menedéke, épüljenek itt is mecsetek, üvöltözzön a müezzin, ne lehessen kimenni a strandra, rettegjen mindenki, és majd akkor, na majd akkor jó demokraták leszünk végre.