Kiderült, meddig tart még a rekkenő hőség

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kedd után szerdán is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán is folytatódott a kánikula, Baja Csillagvizsgáló meteorológiai állomáson 40,4 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ami új országos napi melegrekord.