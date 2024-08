Hungarian Dick a kórházban (2. rész)

Azután bement a traumatológiára. Ahol – nem fogják kitalálni! – éppen teljes műszaki felújítás zajlik, a hetvenéves csöveket cserélik le, és a folyosón ott állnak a sittes zsákok. Ez meg odaáll, és közli, ilyen állapotok vannak, tessék, tele van szeméttel a kórház. Nem. Az nem szemét. Építési törmelék. Sitt. Mert teljes felújítás zajlik. Most zajlik, nem a Gyurcsányék, nem a Bajnaiék idején, hanem most.

És akkor lássuk a gyerekosztályt és a pszichiátriát! Itt valóban csak részleges felújítás történt, festés, a vizesblokkok rendbetétele, és tudják, miért? Mert itt épült volna fel a kórház vadonatúj szárnya. Ez tehát egy bontásra ítélt épület. És tudják, miből épülne fel itt az új szárny?

Az RRF-keret kilencszázmilliárd forintjából. Ez az EU Covid utáni felújítási keretösszege, vagyis az a hitel, amelyet az EU tagállamai egyetemlegesen vettek fel, így mi is fizetjük a hitel ránk eső részét, de ebből a pénzből egyedül Magyarország nem kapott egy forintot sem, mert ezt a pénzt a brüsszelita gazemberek, közülük is a két főgazember, a Weber meg az Ursula stoppolja. Ez lenne amúgy minden idők legnagyobb magyarországi egészségügyi fejlesztése, miután ehhez a pénzhez a magyar kormány még hozzátenné az egyharmadát pluszban. De már nem fogunk tudni semmit sem csinálni, mivel az elszámolási időszak 2026. június 30-a, semmilyen építkezést nem tudnánk már addig befejezni a szemét brüsszeli rohadékok miatt.

De ha már, akkor itt a nagyszerű pillanat!

Ide figyelj, te gátlástalan kis senki! Ne a falból kibontott csöveket mutogasd a műszaki osztály udvarán, mintha az lenne a kórház, és ne a felújítás alatt álló traumatológia folyosóján lévő sittes zsákokat mutogasd mint szemetet, hanem az újdonsült barátaidhoz szaladj már ki, úgyis olyanok pont, mint te. És nekik mondd, hogy ne blokkolják indokolatlanul és politikai okokból azt a nekünk járó pénzt, amiből mindezen felújításokat be tudnánk fejezni!

És ne ötszázmilliárdot követelj az egészségügynek, hanem ezt a kilencszázmilliárdot. Amúgy, hogy is kezdted ezt az egészet, te gazember? Azzal kezdted, hogy „nem akarok politizálni”. Majd úgy folytattad, hogy soha nem mész ki Brüsszelbe, mert az EP-képviselőség „csak egy húszezer eurós kamuállás”. Most meg ott rohadsz. Hát akkor egyszer, egyetlenegyszer a szánalmas életedben csinálj valami hasznosat is, és lobbizd ki a nekünk járó forrásokat! Képes vagy rá, vagy te csak pofázni és hazudozni tudsz? (Spoiler: igen, te csak azt tudsz…)

Amúgy ott van a János-kórház szomszédságában a Kútvölgyi Kórház tömbje, ahol 1,7 milliárd forintból elkészült a legmodernebb kórházi légtechnika, ami ma létezik a világon.