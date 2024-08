Lebukott a baloldali IDEA intézet egy friss felmérése miatt

A baloldali IDEA Intézet nemrégiben megjelent felmérése a Tisza Párt szavazóinak „pártpreferencia-életútjait” igyekezett jobban megismerhetővé tenni. Az IDEA közleményében közzétett adatsorok a 2022-es országgyűlési és a 2024-es EP-választások közötti összefüggéseket célozták szemléltetni, ezek alapján azonban téves következtetéseket vontak le a Tisza párt szavazóiról - olvasható a partpreferencia.hu közösségi oldalán.

Az IDEA adatai szerint a 2022-es Fidesz szavazók 10 százaléka, a baloldali összefogás szavazóinak 47 százaléka szavazott idén a Tiszára, a korábbi Mi Hazánk szavazók körében 18 százalék, az MKKP szavazók körében 42 százalék ez az arány, a legutóbbi országgyűlési választáson nem voksolóknak pedig a 16 százaléka lett idén júniusra Tisza szavazó – olvasható a bejegyzésben.

"A 2022-es parlamenti választás tényleges eredményeinek felhasználásával az előbbi százalékos arányok alapján kiszámítható, hogy összesen majdnem egymillió-nyolcszázezer szavazónak kellett volna idén június elején a Tiszára voksolnia, ha elfogadjuk az IDEA felmérésének eredményeit.

Azonban a valóságban mindössze egymillió-háromszáznegyven ezren szavaztak Magyar Péter pártjára az EP választáson, ami több mint négyszázezer szavazatnyi különbséget jelent.

Ez az eltérés rendkívül jelentős és arra utal, hogy elmaradt a felmérés reality check-je, az eredményeket a kutatók nem vetették össze megfelelően a valós adatokkal. Az ilyen mértékű különbség nem csupán statisztikai hibának tudható be, hanem azt jelzi, hogy szakmai szempontból megkérdőjelezhető az eredmények valóságtartalma."

Gyurcsányista szálak Böcskei életútjában

Mint arról az Origo korábban beszámolt, az IDEA intézet stratégiai igazgatója Böcskei Balázs főtanácsadóként dolgozott a DK-s politikus, Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes hivatalánál, amiért havi hétszázezer forintos illetményt is kapott. A kinevezésről egyébként maga Böcskei is beszámolt 2019-ben, amely kapcsán úgy fogalmazott, hogy „vannak olyan felkérések, amelyek megtiszteltetés, hogy érik az embert. Mérlegelni kell ambíciókat, alkalmasságot és az emberi léptékű időt". Emellett az elemző 2020 júliusában a Demokratikus Koalíció XIII. kerületi lakossági fórumán is előadást tartott, cége, a Respublica Kft. pedig a DK európai parlamenti képviselőinek, azaz Dobrev Klárának, Ara-Kovács Attilának, Molnár Csabának és Rónai Sándornak is nyújt tanácsadást.

A pozíciójából adódóan Böcskei ráadásul minden bizonnyal Karácsony Gergellyel is napi kapcsolatban áll,

ami miatt joggal kérdőjelezhető meg az egyébként az IDEA Intézet kutatási igazgatójaként dolgozó elemző pártatlansága.