Így bulizta végig Magyar Péter az elmúlt hónapokat

A bortól megizzadt politikus látványosan nekivetkőzött...

Magyar Péter legújabb bulihajója egyébként egy kartellezés miatt nemrég súlyos milliókra megbüntetett cég tulajdona. A cég több másik céggel összejátszva a BKV dunai hajóstenderét próbálta meg korrupt módon, kamu versenytársak beiktatásával megnyerni, ami miatt a GVH sokmilliós bírságot szabott ki. A cég vezető munkatársa Ordas Eszter, aki korábban az egyik megbüntetett kartell-cég tulajdonosa is volt, Magyar Péter fővárosi listáján megkapta a lehető legjobb, második helyet!

A kartellezésben érintett Ordas Eszter a "tuti bejutó" második helyet kapta Magyar Péter listáján.

A sokmilliós, trükkös hajókartellezésen korábban még Karácsony Gergely is felháborodott, egy Facebook-bejegyzésben ezt írta:

Egészen megdöbbentő, hogy kiket akarnak a Fővárosi Közgyűlésbe küldeni a magukat ellenzékieknek mondó politikusok: korrupció és kartellezés gyanújába keveredett cégek lobbistáit.

A kartellezésért elmarasztalt cég több luxushajót is üzemeltet, ezek egyikét kapta meg Magyar Péter

Az egyik hírhedt Magyar Péter-féle buli volt, amikor a Metropol információi szerint a budapesti alvilág kedvenc helyén adott exkluzív partit. Csak azok léphettek be az előzetesen meghirdetett partira, akik regisztráltak, de ők is csak a borsos „támogatói” díj megfizetése után léphettek be a mindenféle földi jóval felszerelt, exkluzív és „speciális” szolgáltatásokat nyújtó klubba. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Különleges hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. Magyar Péter a Metropol értesülése szerint pénzgyűjtő akciónak is szánta a partit, hívei egy előzetesen megvett 10 000 forintos VIP-jegy megvásárlásával juthattak be az exkluzív lehetőségeket nyújtó luxusklubba. Amelynek egyik jellemző szolgáltatása a legénybúcsúk szervezése a „szeparált VIP-szobákba”... A jelszó: csak az asszony meg ne tudja! - ezt várnánk egy háromgyermekes családapától?

Ilyen exluzív helyen partizott Magyar Péter...

Magyar Péter a Sziget Fesztiválon sem tagadta meg magát: a fesztivál VIP-részében bulizott a barátaival. Megadta a módját az estének, jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit. A költségek több százezer forintra rúgtak, hiszen a nagyjából 78 ezer forintos VIP-jegyből Magyar nemcsak magának, de barátainak is szerzett.