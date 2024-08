Bajai gyerekgyilkosság: mindent elmondott az egyik túlélő

Krisztina gyilkosság áldozata lett Képes 7/Arcanum Digitális Tudománytár

Nem Ildikó magzata volt az egyetlen, aki nem élte túl az éjszakát. Rózsi kislánya, a 6 éves Krisztina is abban az autóban, egy bordó Zsiguliban ült, amelyben kitört a veszekedés édesanyja és a férfi között.

Amikor Krisztinára rátaláltak pár méterre Ildikótól, a kicsi már órák óta halott volt.

Viharos kapcsolat

A pár a tragédia évének januárjában költözött össze. Mindketten egy házasságból léptek ki, miután 1985 nyarán megismerkedtek egymással. Először csak titokban találkoztak, szeretők lettek, aztán felvállalták a szerelmüket. Eddig a pillanatig a nő csak a kislányával volt boldog, miután a férje egyáltalán nem becsülte meg. A férfi állandóan megalázta amiatt, mert semmije sem volt, amikor elvette. Annak ellenére bántotta, hogy a fiatalasszony mindent megtett érte és a házukért is.

Rendben tartotta az udvart, gondoskodott a családjáról és több mint 30 hízót etetett.

Pár hét nyugalom és felhőtlen boldogság után az immár együtt élő szeretőknél is megváltozott valami. Bleszity vallomása szerint Rózsi nem nevelte Krisztinát, aki szerinte állandóan hisztizett és „ugráltatta az anyját", ami őt idegesítette. Ennek köszönhetően egyre többet veszekedtek és többször szakítottak is egymással. Januártól szeptemberig sok helyen laktak. Volt, hogy a nő költözött el a kislányával, de olyan is, hogy a férfi ment vissza a feleségéhez, de aludtak együtt vadászházban és albérletben is. Az igaz, hogy Rózsi mindig visszatért a szeretőjéhez, de nem mindig önszántából.

1986. április 2-án a férfi fegyverrel kényszerítette erre.

Késő este berontott a családi házukba. A falhoz állította Rózsit, meg a férjét, és közben azzal fenyegetőzött, hogy mindkettejüket megöli, ha a nő nem őt választja. Eközben a kis Krisztina a szobájában aludt, és állítólag semmit sem hallott az egészből. Bár alighanem csak ő tudta volna megmondani, hogy ez így van-e. Édesapja még aznap feljelentette Bleszityet, az édesanyja pedig letérdepelt elé és könyörgött a szeretőjének, hogy nyugodjon meg, megteszi, amit kér. A nő ekkor már nagyon félt a vadőrtől, aki ellen eljárás indult. A férfi az incidensért felfüggesztett börtönbüntetést kapott és a szolgálati vadászfegyverét is bevonták.