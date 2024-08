Így járja a luxus-szórakozóhelyeket és a VIP-bulikat Magyar Péter és helyettese, Radnai Márk

Jó ideje attól hangos a magyar sajtó, hogy Magyar Péter különböző luxusszórakozóhelyeken akar barátnőt keresni magának, sok esetben erőszakos módon. A baloldali politikus a bukott szexbulvárdarab-rendező társaságában jár szórakozni.

Radnai Márk és Magyar Péter megbuktak már mindenütt, a saját szakmájukban és a magánéletükben is sikertelenek, ráadásul sok közös jellemvonásuk is van.

Ezek közé tartozik az erőszak, ugyanis ahogyan azt korábban már megírtuk, mindkét kudarcember viselkedett már erőszakos módon. Magyar Péter azon túl, hogy lehallgatta a saját feleségét, a választási kampány alatt templomból kifelé sétáló hívőkkel ordibált, de volt olyan eset is, amikor erőszakkal fenyegetőzött. Radnai szintén erőszakkal fenyegetőzött, amikor azt mondta, hogy eltöri egy újságíró és egy színikritikus ujjait.

Magyar Péter és Radnai Márk.

Fotó: Facebook

Jól érzik magukat egymás társaságában

Radnai és Magyar láthatóan jól érzi magát egymás társaságában, ugyanis nemcsak a belvárosi Ötkertben, hanem az ukrán alvilághoz köthető Lock nevű budai szórakozóhelyen is együtt buliztak, közösen próbálnak meg nőket "felszedni". De legutóbb a Sziget Fesztivál VIP részlegében is egymás társaságában látták őket, amikor behűtött pezsgő mellett élvezték a luxuskörülményeket, azt pedig hozzá kell tenni, hogy minderről a Facebookon most nem dicsekedett el Magyar Péter.

Magyar Péter erőszakkal fenyegetőzött

Korábban megírtuk, hogy Magyar Péter egy fórumon azt mondta, hogy

eddig rettentő békések voltunk, de ígérem, hogyha ezt folytatják, akkor 2024. június 8-án nem leszünk annyira békések Budapesten a Hősök terén, és nem pár százan leszünk, hanem sok százezren, lehet, hogy milliónyian, és ott nem fogják tudni megállítani azt a tömeget.

Radnai és Magyar együtt buliztak az Ötkertben.

Fotó: Képernyőfotó

Ami ennél sokkal aggasztóbb, hogy Magyar egyre erőszakosabb, ráadásul nem tűr ellentmondást, ugyanis nehezen fogadja el, ha kritikát kap. A már említett belvárosi Ötkertben például megütött egy férfit, akinek ellopta a telefonját, majd a Dunába dobta. Mindezt azért csinálhatta, mert nem tetszett neki, hogy a férfi videóra vette, ahogyan ő kiskorú lányokat zaklat. Végül a biztonsági őrök dobták ki Magyart a helyről.