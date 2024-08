Így spórolhatnak a szülők több ezer forintot az iskolakezdésen

A drágább nem mindig jobb

A szülők többsége hajlamos a drágább márkák termékeit választani, mert azt gondolják, hogy azok magasabb minőséget képviselnek. Ez azonban nem minden esetben igaz. A piacon számos olyan termék található, amely minőségben nem marad el jelentősen a drágább változatoktól, ugyanakkor jóval kedvezőbb áron elérhető. Így azok a szülők, akik nem ragaszkodnak a prémium márkák vásárlásához, jelentős összegeket faraghatnak le a kiadásokból.

„Érdemes nyitottnak lenni és kísérletezni. Mindig azt javasoljuk a szülőknek, hogy ha van lehetőségük, próbálják ki a termékeket vásárlás előtt, és ne pusztán az ár vagy márka alapján döntsenek. Ezzel elkerülhető, hogy olyan termékeket halmozzanak fel, amelyek később a fiók mélyén, vagy a kukában végzik” – ajánlja Lőrincz Bence, a Nebulo termékeket gyártó Nebu Trade Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Okos választás: miért érdemes szakboltokban beszerezni az iskolaszereket?

Az online vásárlási lehetőség és a nagyáruházak kínálata csábító lehet, azonban a tanszerekért érdemes szaküzletekbe látogatni, ahol a szülők hozzáértő segítséget kaphatnak, és sok esetben a kínálat is szélesebb. A papír-írószer kereskedésekben a személyes kiszolgálás előnyeit élvezhetik, hiszen tanácsadás révén olyan ceruzákhoz, tollakhoz, füzetekhez, ragasztókhoz és egyéb tanszerekhez juthatnak hozzá, amelyek valóban megfelelnek a gyermekek igényeinek és a vásárló pénztárcájának. Emellett, ezekben a boltokban vásárolva, a szülők a hazai vállalkozásokat támogatják, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaság erősítéséhez.

„A hagyományos papír-írószer boltokban dolgozók sokszor olyan tanácsokkal tudják ellátni a vásárlókat, amit online boltokban vagy áruházláncokban valószínűleg nem kapnak meg. Például, amikor a szülők filctollat választanak, érdemes figyelni az úgynevezett íráshosszra, mert az egyes termékek esetében ebben jelentős eltérés lehet, hiszen van olyan filctoll, aminek az íráshossza 500 méter vagy a feletti, míg sokan 300 méterrel kínálják termékeiket. Az árat e szerint vizsgálva pedig sok esetben a hosszabb íráshosszal rendelkező termék a gazdaságosabb, nem is beszélve arról, hogy “környezetbarátabb” is, hiszen egy ilyen tartós terméket használva kevesebb műanyag hulladék is keletkezik. Emellett érdemes arra is figyelni, hogy nyomásálló-e a hegye (a gyermek nehezebben tudja benyomni a hegyet a házba, ami után használhatatlan lesz a termék) vagy a kupak légáteresztő-e, amitől a filctoll ugyan nem szárad ki, de a gyermekek biztonságát szolgálja, mert a kupak esetleges lenyelése esetén, azon át is tud áramolni a levegő, nem zárja el teljesen a légzést. A szakmai tanácsadás révén a szülők biztosak lehetnek abban, hogy a legjobb minőséget választják a legjobb áron, ami segít abban is, hogy a szülők nyugodtabban kezdjék el az új tanévet, tudva, hogy a legjobbat nyújtják a gyermekeiknek.