Ismét megdőlt az országos hajnali melegrekord

Az augusztus közepén beindult hőhullámban egyre kevésbé nyújtanak felfrissülést az éjszakai órák, különösen a déli országrészben, ahol

csütörtök hajnalban ismét megdőlt a hajnali melegrekord.

A Szeged belterületén lévő meteorológiai állomáson csütörtökön csupán 25,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérő higanyszála a leghűvösebb órákban.

A korábbi rekord ezen a napon 25,2 fok volt, amelyet 1952-ben, Farkasgyepűn mértek.

Újabb hőségnap, továbbra is az Alföldön élők számíthatnak a legmagasabb maximumokra.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kedd után szerdán is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán is folytatódott a kánikula, Baja Csillagvizsgáló meteorológiai állomáson 40,4 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ami új országos napi melegrekord.

Kedden már a kora délelőtti órákban több helyen mérhettek 35 fok körüli értékeket a Dél-Alföldön, amely napközben tovább emelkedett.

Kelebián kúszott legmagasabbra a hőmérő higanyszála kedden, ott 40.7 fokot regisztráltak, mellyel új napi melegrekord dőlt meg. Arról is írtunk tegnap, hogy meddig tart még a rekkenő hőség.