Ma

Napos, meleg strandidőre számíthatunk, helyenként kevés gomolyfelhővel, és csak elszórtan lehet zápor vagy zivatar. Az északi és északkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 32 és 36 fok között alakul.

Szombat

Napos idő várható, csak néhol jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen. A délutáni órákban helyenként kialakulhat zápor vagy zivatar, különösen a hegyvidéki területeken. Az északkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, így igazi nyári időre számíthatunk.

Vasárnap

Szeptember első napján 32-36 fokos kánikula valószínű, sok napsütéssel. A nyár még nem adja át a helyét az ősznek, így az időjárás inkább a júliusi hőséget idézi. Csapadék nem várható, az égen csak néhány gomolyfelhő jelenhet meg. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Hétfő

Többnyire napos idő várható, helyenként gomoly- és fátyolfelhőkkel az égen, csapadékra azonban nem kell számítani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, az Észak-Dunántúlon pedig délkeleti irányból is fújhat. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.

Kedd

Forróság várható, a hőmérséklet akár 38 fokig is emelkedhet. Az égbolt szinte zavartalanul napos lesz, felhők alig jelennek meg. A száraz, aszályos idő továbbra is fennmarad, csapadékra nincs kilátás. A hőség miatt a mezőgazdasági területeken és a természetben is fokozódik a szárazság, így fontos a vízfelhasználás korlátozása és a tűzgyújtási tilalom betartása. Készüljünk fel a kánikulára, és kerüljük a közvetlen napsugárzást a legmelegebb órákban!



(Köpönyeg.hu)