Mutatjuk, hol nem lesznek kalauzok a vonatokon

A sikeres, mintegy kéthónapos próbaüzemet a tapasztalatok szerint az utasok és a munkavállalók is pozitívan fogadták, ezért döntöttek úgy, hogy több ütemben további budapesti elővárosi vonalra is kiterjesztik a kalauz nélküli közlekedést. Az utasok által a témában küldött észrevételeket, javaslatokat ezúton is köszönik.

Az utasaink biztonsága továbbra is a legfontosabb, így csak olyan viszonylatokon vezetjük be, ahol minden feltétel adott ahhoz, hogy ne legyen állandó jegyvizsgálói jelenlét a vonatokon.

Szeptember 2-tól valamennyi Rákos és Pilisvörösvár között közlekedő S76-os járat esetében visszaáll a kalauz nélküli rendszer.

Képünk illusztráció! Fotó: Csudai Sándor - Origo

Következő lépésként szeptember 16-tól pedig Budapest és Esztergom között is, valamint a Budapest–Győr vonalon a reggeli csúcsidőszakban Bicske és Budapest–Kelenföld között közlekedő G10-es, egy-egy Déli pályaudvar és Komárom közötti S10-es, valamint a hétvégente közlekedő egyes – szeptember 2-tól már Rába InterRégió elnevezésű – vonatokon fog megvalósulni a jegyvizsgáló nélküli közlekedés.

Szeptember 30-tól a Budapest és Székesfehérvár közötti vonalon közlekedő S36 és G43-as járatokat, valamint a Déli pályaudvarról Százhalombattára és Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatokat vonják be az új rendszerbe.

Október 14-től pedig az előváros keleti részét is eléri a változás, hiszen innentől a Nyugati pályaudvar és Monor között közlekedő S50-esek, hétköznap egyes ceglédi, illetve hétvégente egyes szolnoki vonatok, a Keleti pályaudvar és Sülysáp, illetve éjszaka Nagykátára közlekedő S60-osok és a Keleti és Gödöllő közötti S80-as személyvonatok fognak jegyvizsgáló személyzet nélkül közlekedni.

A bővítés során érintett járatokról időben tájékoztatást adnak.

Az érintett vonalakon teszt jelleggel vezetik be a kalauz nélküli közlekedést.

A kiindulási állomásról, illetve minden nagyobb forgalmú állomásról történő indulást követően felhívják az utasok figyelmét arra, hogy az adott vonat kalauz nélkül közlekedik.

Ezzel együtt jelzik azt is, hogy vészhelyzet esetén használják az ajtók mellett elhelyezett vészhívót. Ugyanis az utasok a fedélzeten történő rendkívüli helyzet, pl. egy utas rosszulléte vagy egyéb módon nem észlelhető műszaki rendellenesség esetén a vészhívó segítségével vehetik fel a kapcsolatot a mozdonyvezetővel, aki azonnal intézkedik.

Fontos, hogy a mozdonyvezetőt a vészhívón csak valódi vészhelyzet esetén hívják!

Az utazás során felmerülő utazási kérdéseket a MÁVDirekt telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy a MÁV-VOLÁN-csoport új utazástervezőjén az EMMA-n és a MÁV appon keresztül lehet tisztázni.