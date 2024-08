Káprázatos tűzijáték és fényshow Magyarország születésnapján - videó

Kirajzolódótt a Szent Korona az égbolton, amit drónokkal értek el a szervezők. Fotó: Origo

A szervezők olyan különleges pirotechnikai effektekkel igyekeztek még látványosabbá tenni a produkciót, mint például tűzmozsarak, római gyertyák, görögtüzek, szikraszökőkutak és lángeffektek, amelyek teljesen elvarázsolták az ünneplőket.

A Parlament Duna felőli és déli oldala, valamint a Lánchíd teljes felülete most is fényfestést kapott. De a szervezők készültek egy igazán extra programmal is: a látogatók átélhették az első fővárosi Szent István-napi tűzijáték különleges pillanatait, mégpedig egy turisztikai távcsőbe épített VR-szemüveg segítségével. Az időutazáson a Budai Várnegyed Savoyai teraszán lehetett részt venni.

Szent István király arca a Parlament épületén. Fotó: Origo

Mit láthattak a nézők?

A tűzijáték során ezúttal is a magyar történelem legfontosabb eseményeit mesélték el, a nemzeti mesehagyományokra építve. Az öreg pásztor karakterén keresztül megismerhettük a Csodaszarvas, Attila, Csaba királyfi, a honfoglalás és Szent István király történetét. A koreográfia első elemeként a híres nyilazó lovas, majd pedig a Csodaszarvas legendája jelent meg. Ezt követően a Szent Korona minden eddiginél monumentálisabb formában tűnt fel az égen, végezetül a produkciót egy térben forgó, lenyűgöző háromdimenziós kereszt zárta. A narrációval ellátott show-t Elek Norbert zenei kompozíciója tette teljessé, amelyben magyar népdalok és nagy zeneszerzők, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei is felcsendültek.

Látvános fényfestés. Fotó: Origo

A produkciót elismert szakemberek álmodták meg

Seres Anikó, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja felelt a pirotechnikai részletekért, míg Besnyő Dániel a fényfestés és látványtervezés mestere. A művészeti koncepció kidolgozásában Iványi Árpád és Réti Barnabás vettek részt, akiknek köszönhetően az idei show is különleges élményt nyújtott. Az alkotók ebben a videóban mondták el, hogyan és mivel készültek az államalapítás ünnepére.