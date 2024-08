Óbudai baloldali korrupciós botrány: Hova tűnt Karácsony Gergely?

A nyomozók a zöldterület-kezelést végző Green Bush Team Kft. szerződéseit is lefoglalták, amit Raczkó Milán vezet. A székhelyhasználathoz szükséges nyilatkozatot pedig tanúként az RF Production Hungary tulajdonosai, Deák Róbert és Fischer László Pál jegyezték ellen. Fischer László Pál tulajdonos volt a jelenleg kényszertörlés alatt álló, szintén az óbudai önkormányzattal szerződött Input Consulting Kft.-ben is.

A szerződött cégek listáján szerepel továbbá a Pannon Park Forest Kft. – amelynek korábbi tulajdonosát áprilisban tartóztatták le –, az Atlas Hill Kft. és a Key Price Kft. is. Az utóbbit Patek Gábor képviselte, aki a kispesti önkormányzatnál dolgozott, és állítólag Gajda Péter polgármester jobbkeze volt.

Vitézy Dávid nekiment Karácsonynak

Vitézy Dávid is megszólalt az ügyben, aki úgy gondolja, hogy új választás kellene a kerületben. Erősen kritizálta Karácsony Gergelyt is, aki szerinte nem foglalkozik eleget az üggyel. Hozzátette, ez azért is furcsa, mert "sajtóhírek szerint Karácsony pártja is érintett lehet, a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea óbudai országgyűlési képviselő kampányfőnökét is őrizetbe vették a rendőrök." Megjegyezte, a Partizán főpolgármester-jelölti vitáján nem véletlenül szembesítette Karácsony Gergelyt: a listája tele van büntetőügyekben érintett személyekkel.

Immár ott tartunk, hogy az általa vezetett fővárosi listáról ketten vannak előzetes letartóztatásban (az óbudai polgármester és alpolgármester), valamint gyanúsított a választók által leváltott zuglói polgármester is

- tette hozzá. Vitézy szerint ideje lenne, hogy Karácsony világossá tegye: kitart-e az óbudai polgármester támogatása mellett, még mindig őt tartja-e a “legjobb választásnak”? Ha pedig nem, akkor egyetért-e azzal, hogy Kiss Lászlónak le kell mondania, hogy Óbudán új választásra kerülhessen sor, és így az ott élők olyan polgármestert választhassanak, aki alpolgármesterével együtt nem előzetes letartóztatásból vezet egy 128 ezres kerületet? - írta Facebook-bejegyzésében.