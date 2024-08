Karácsony izgulhat? Kiengedték a Lánchíd-botrány kulcsfiguráját

Miután a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt egy jogerős ítélete miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, bevonták Hegedűst is az ügyletekbe, aki, úgy tudjuk, a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben. Az összesen másfél milliárd forint jó részét aztán visszajuttatták az A-Hídhoz köthető tulajdonosi körnek. Ezek a pénzek pedig egy bennfentes szerint a Karácsony Gergely vezette Városházán landoltak.

Csalássorozat

Vig Mórnak mindezek mellett egy közel hetvenmilliós csalást is ki kellene védekeznie, amit a vád szerint egy nemzetközi körözés alatt álló, visszaeső bűnözővel karöltve követett el. A bűnügy szálai 2018 szeptemberéig érnek, onnantól kezdve, több mint fél éven keresztül Vig és két barátja a vád szerint szervezetten, harminckét sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni.

A csaláshoz kellett egy ghánai cég, egy kitalált történet egy dúsgazdag, ám valójában nem létező befektetőről, valamint sok hiszékeny ember.

A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott csalárd módon, illetve további tizenhatmillió forintot is megkíséreltek megszerezni. Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, a pénzeket pedig a jogász pár órával az utalások után az irodájához közel eső bankautomatából fel is vette.

Vig esetében tavaly februárban már nem jogerősen döntés született, az exügyvédet, miután mindent beismert, két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék ugyanakkor hatályon kívül helyezte, és Vig Mór ügye visszakerült elsőfokra, majd a bíróságon a férfi pár hónapja újra elismerte a bűnösségét. A gyors ítélet azonban elmaradt, Vignek még további tárgyalásokon is részt kell vennie. A praxisától már eltiltott ügyvédnek van két vádlott-társa is, egyikük büntetett előéletű, illetve rengeteg csalási ügye miatt jelenleg is szökésben van, nemzetközi körözés van kiadva ellene.