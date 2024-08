A Keleti pályaudvar megnyitásának 140. évfordulóját ünnepli a MÁV.

A kerek évfordulóra a vasúttársaság számos programmal készül, melyek között minden korosztály megtalálhatja a számára legkedvesebbet. Péntek délutántól a Keleti pályaudvaron a gyerekeket kincskereső játék, a felnőtteket vezetett séta várja. A tájékoztatás szerint ez utóbbira a nagy érdeklődés miatt már nem tudnak új regisztrációt elfogadni, ezért a tervek szerint ősszel újra meghirdetik a programot.

Péntek késő délután nyílik a pályaudvar 14 évtizedét bemutató novella- és fotókiállítás a Lotz-teremben, míg az Utasellátó a régi hagyományt felelevenítve zsúrkocsikkal várják a látogatókat.

A pályaudvar Kerepesi csarnoka az ünneplésre moziteremmé alakul át, ahol este az Indul a bakterház című vígjátékot láthatja a közönség, a vetítés felvezető műsorában Koltai Róbert színészt Somogyi Zoltán, rádiós műsorvezető kérdezi majd a film kulisszatitkairól.

Emellett az ünnepi alkalomra készült kisfilmeket is bemutat a vasúttársaság.

A programról részletes tájékoztatás ezen az oldalon olvasható, az esti filmvetítésre is itt lehet regisztrálni.

Az 1884. augusztus 16-án megnyílt Keleti pályaudvart Rochlitz Gyula főmérnök, vasszerkezetét Feketeházy János hídépítő mérnök tervezte. Száznegyven évvel ezelőtt az első vonat Miskolcra indult, az első utasok pedig Ruttkáról és Zimonyból érkeztek a pályaudvarra. Ugyancsak innen gördült ki első útjára a híres V 40 001 számú Kandó mozdony vontatta szerelvény, valamint az Árpád nevű dízel sínautóbusz Bécsbe, az Orient Expressz pedig a Balkán felé.

Utasok a pályaudvaron.

Fotó: AFP / ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az elmúlt 14 évtizedben a budapesti főpályaudvar kiemelt jelentőséggel bírt a vasút életében, az épület mind a mai napig meghatározó eleme épített örökségünknek és megkerülhetetlen a szerepe a hazai és a nemzetközi közlekedésben

- áll a közleményben.

Korábban arról is írtunk, hogy olyan LED falra cserélték a korábbi utastájékoztató kijelzőt a Keleti pályaudvaron, amely nemcsak jobban látható és azonnal frissíthető, hanem extrém hidegben és melegben is zavartalanul üzemel. Tavaly megnyílt a modern és akadálymentesített Keleti Utascentrum is.