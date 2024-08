Kiadták a riasztást: pusztító jégeső csap le az országra

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet az egész ország területére - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat az érintett területeken.

"Dél, délnyugat felől ismét egyre többfelé számíthatunk zivatarok kialakulására, a déli tájakon heves zivatar is előfordulhat - írja a HungaroMet.

Éjszaka is aktív marad a légkör, dél felől észak felé vonulnak a zivatarcellák, a Dunántúlon ismétlődő jelleggel várható zivatartevékenység és az ország más részein is újból képződhetnek zivatarok.

"Hétfőn délelőtt átmenetileg csökken a zivatarok számossága, majd a déli óráktól ismét kedvezőek lesznek a feltételek - főleg a Dunántúlon és az Északi-khg. térségében - zivatarok kialakulásához, amelyek ismétlődő jelleggel akár több hullámban várhatók. Délkelet felé haladva csökken a csapadékhajlam. A zivatarokat ma és hétfőn is elsősorban felhőszakadás (>25-40 mm; lassan mozgó kifejezetten intenzív zivatarokból, illetve egymást követő gócokból néhol akár >50-60 mm is) kísérheti, de jégeső (általában 2 cm-t nem meghaladó), illetve környezetükben átmeneti viharos széllökések (~60-90 km/h) is előfordulhatnak. Ma a déli országrészben délutántól a heves zivatarokat 90-100 km/h-t meghaladó széllökések kísérhetik" - magyarázták.

A Dunántúl északnyugati részén, valamint az Északi-középhegységben 25 fok körüli,

az ország többi részén továbbra is 27 fok körüli vagy feletti, elsősorban a Dél-Alföldön, illetve a Dunántúl délkeleti területein 29 fok körüli napi középhőmérsékletre számíthatunk.

A jövő hét első napjaiban még változékony idő várható, többfelé lesz zápor, zivatar, majd a hét közepétől visszatér a napos, száraz, meleg idő 28-35 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel.