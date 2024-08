Kiderítettük, mi a balatoni sült hal titka - videó

Az idén is bekerült a Magyar Konyha Balatoni gasztrokalauzába a 300 legjobb balatoni vendéglátóhely közé a balatonalmádi Jóbarátok halsütöde. Aki járt már itt, tudja, hogy egészen különlegesen ropogós, friss, ízletes halat kóstolhat - a Balatonnál kihagyhatatlan hekket, de fogast és pisztrángot is. A halsütő tulajdonosa az Origónak elárulta, hogy mi a titok, mitől ilyen elképesztően jó a sült haluk, és arról is beszélt, hogy a kánikulában hogyan hűtötték magukat, ugyanis a halsütőben ötven foknál is magasabb volt a hőmérséklet. Az idei balatoni nyári szezonról annyit mondott: brutális volt.

