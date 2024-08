"Főnöknek" nevezték Kiss Lászlót, Gyurcsány polgármesterét az óbudai korrupciós botrány főszereplői

Nekem F. László, D. Róbert és P. Gábor is megerősítette, hogy Kiss László polgármester a neki visszaosztott pénz fejében vállalta, hogy az önkormányzat továbbra is engedélyezi a hirdetőoszlopok maradását az önkormányzati közterületen – mondta a bűntárs, hozzátéve, hogy társai konkrétan azt mondták, a „főnöknek megy a pénz”. – Meg is nevezték előttem Kiss Lászlót, ezért tudom őt a „főnök“ kifejezéssel azonosítani