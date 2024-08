A kormány háborús időkben is sikeresen fenntartja a rezsicsökkentést

Az a jelentés, amit az osztrák szabályozó hatóság és a MEKH közösen rendel meg egy finn cégtől Eurostat adatok alapján minden tekintetben a legjobb mutatókkal jelzi hazánkat, tehát így nemcsak a végfelhasználói árakban vagyunk a legjobbak, hanem vásárlóerő-paritásban is.

Magyarország a második helyen, de a nemzetközi nyomás nő

A felmérés alapján az, hogy egy kétkeresős család a bevételeinek hány százalékát fordítja rezsire, a második legjobb helyen vagyunk, csak Luxemburg előz meg minket. Németh szerint van egy, a külföldi megrendelők és baloldali politikusok által gerjesztett nyomás, amely a rezsicsökkentést szidja.

A hazai baloldal és Brüsszel sem kíméli hazánkat, a támadások folyamatosak, és ezt csak azért csinálják, hogy elvegyék tőlünk azt a nemzeti hatáskört, hogy mi határozzuk meg azt, hogy Magyarországon a magyar családok milyen körülmények között és milyen áron jutnak hozzá a gázhoz, a villanyhoz és a távfűtéshez.

Mindig két irányból jött a támadás, már nem tudtak mit tenni, így, amikor már nagyon alacsonyak voltak az energiaárak a többi európai országhoz képest, akkor a magyar rendszerhasználati díjakat kezdték el kritizálni - tette hozzá. A kormánybiztos szerint a végfelhasználói árakban egyébként nemcsak az energiadíj van benne, hanem a rendszerhasználati díj és egyéb arra rárakodó adótartalom is, így az energiaadó és az áfa is. Németh elmondta, hogy a rendszerhasználati díjak tekintetében is bőven Európa harmadik felében vagyunk, nálunk a legalacsonyabb ez a díj.