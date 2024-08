A kormány támogatásával rengeteget spórolhatnak a magyar családok az iskolakezdéskor is

Ingyenes tankönyvek és laptopok a családoknak

A kormányszóvivő emlékeztetett: Magyarországon a tankönyvek ingyenesek, amit a második Orbán-kormány már 2013-tól felmenő rendszerben bevezetett. A Kello 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, ami 1,2 millió diákot és a családjaikat érinti.

Ezzel összességében 15 milliárd forintot spórolnak meg a magyar családok országosan, ami akár több tízezer forintos megtakarítást is jelenthet családonként

– sorolta. Ezenkívül indítottak egy nagyszabású laptopbeszerzést az elmúlt években, jelenleg több mint ötszázezer darab ilyen eszköz érkezett már meg az 5–12. évfolyamos diákokhoz. – Itt is százezer forint körüli összegről beszélhetünk, amivel segítséget szerettünk volna nyújtani a családoknak – fogalmazott Vitályos Eszter.

Diákok az érettségi előtti percekben.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Visszajár a KRESZ-vizsga díja

Jelezte, hogy a továbbiakban is fenntartják a KRESZ-támogatást, illetve a sikeres nyelvvizsgáért kifizetett vizsgadíj visszatérítését. Újdonság, hogy

szeptember elsejétől minden köznevelésben és szakképzésben tanuló diáknak biztosítják a közlekedési alapismeretek és a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek megszerzését, amivel megint csak nagy segítséget nyújtanak a családoknak.

Az életüket megkönnyítő támogatások visszaigénylése már évek óra zajlik, ezeknek köszönhetően 197 ezer gyermek és családja tudta ezeket az összegeket visszaigényelni vagy ezeket a lehetőségeket kedvezményesen igénybe venni.

A tanulást szolgálja a mobilok kitiltása

Vitályos Eszter azt is elmondta, hogyha a tananyag elsajátításához a mobilkészülék is szükséges, akkor a tanár engedélyével azt be lehet vinni a tanórákra. Amikor tehát az okoseszköz a tanulást szolgálja, akkor a diákok használhatják, de amikor a tanulást akadályozza, akkor nem.

Vitályos Eszter kiemelte: jelenleg is zajlik hazánkban az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Ennek részeként 220 olyan projekt fut országszerte, melyekkel kifejezetten a köznevelési infrastruktúrát teszik modernebbé, mindezt hazai forrásból megvalósítva. Magyarországon most 57 új tanuszodát és 87 új tantermet építenek, valamint 44 tanterem fejlesztése van folyamatban, de végéhez ért az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai forrásból megvalósuló oktatási beruházása is.