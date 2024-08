Gulyás Gergely: A kormány folytatja a pedagógusbér-emelési programot

Gulyás Gergely az Erasmus-ügyről elárulta, kilenc hónapja várnak arra, hogy az Európai Bizottság válaszoljon a magyar kormány álláspontjára, amivel tíz perc alatt orvosolható lenne a helyzet. Vitályos Eszter kormányszóvivő ezt azzal egészítette ki, hogy a Pannónia programban eddig 4045 együttműködést kötöttek, többek között Németországba, Franciaországba, Olaszországba és Spanyolországba is el lehet jutni ennek a segítségével.

Az Északi Áramlatot felrobbantották, a tárcavezetőt arról kérdezték, történhet-e hasonló a Barátság kőolajvezetékkel.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, számolunk a kockázattal, mi történik, ha a Barátság kőolajvezeték átmenetileg vagy véglegesen ellehetetlenülne

– mondta Gulyás Gergely. A miniszter szerint épp a kockázat miatt Magyarországnak nagy tartalékai vannak, „az egyéves fogyasztás 56 százaléka biztosított a mai állapot szerint.”

Az orosz-ukrán háború kapcsán Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy a kialakult szállítási helyzet miatt a MOL átveszi a feladatot az orosz-ukrán határtól a kőolajellátást, noha az drágább lesz valamennyivel. Kitért arra, semmiképpen nem akarja a kormány, hogy a fogyasztói árakon köszönjön vissza a drágább szállítás.

Egyes élelmiszerek árának emelkedéséről úgy fogalmazott, az infláció az élelmiszer területén jelentősen csökkent, hat százalékos inflációval számoltak, minden jel arra mutat azonban, az négy százalék alatt marad.

Magyar Péter ismét hazudott

A kórházakat ért vádakról közölte,

lejáratási kísérlet zajlik, így nem igaz például, hogy a váci kórházban 16 újszülöttre és kismamára egy ápoló jut.

A kánikula miatt a műtétek öt ezrelékét kellett elhalasztani, és több kórház is cáfolta Magyar Péter állításait. Nem igaz, hogy nem engedték be a Péterffy Sándor utcai kórházba, miként az sem, hogy a betegek és látogatók sem jutottak be az épületbe. A sajtóban megjelent ferdítések az intézményt tekintélyét ássák alá.

A Jahn Ferenc kórház is cáfolta Magyra Péter állításait

– mondta Gulyás Gergely, jelezve,

elvárható, hogy kosz ne legyen, fertőzésveszély ne legyen, de hogy tíz állításból hat vagy hét valótlan, és ezzel akarják lejáratni az egészségügyben dolgozókat, az nem engedhető meg.

Jelezte, a fényképes állításokról is az derült ki, hogy manipulált, Magyra Péter több kórház esetében is hazudott. Vitályos Eszter azt mondta, a Szent Imre kórházban például egy olyan kórteremben mért Magyar Péter 31 foknál is melegebbet, amelyben nem volt beteg, be volt zárva, a nővér nyitotta ki az ajtót kulccsal.