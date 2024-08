Egyéb korlátozások

Biztonsági okokból az alábbi MOL Bubi állomások nem üzemelnek:

augusztus 16-án, pénteken 10 órától augusztus 21-én, szerdán 12:00-ig Clark Adám tér gyűjtőállomás;

augusztus 18-án, vasárnap 16:00 -tól augusztus 21-én, szerdán 6:00 óráig Szent Gellért tér gyűjtőállomás;

augusztus 14-én, szerdán 23:00-tól, augusztus 23-án péntek 6:00-ig a Műegyetem gyűjtőállomás.

Az augusztus 20-i tűzijáték idején, valamint az azt megelőző, illetve azt követő időszakban a BKK járatai az aktuális forgalmi viszonyoknak, korlátozásoknak megfelelően közlekednek.

Valós idejű információk a BKK oldalán érhetők el a járatok közlekedésével kapcsolatban.

Korábban már írtunk róla, hogy idén is nagyot szól majd a tűzijáték Magyarország születésnapján.

