Hétfőtől több változás lesz a vasúti menetrendben

Debrecen elővárosában az utazási igények jobb kiszolgálása érdekében több vonalon is változik a menetrend. Szeptember végétől több járat indul Budapestről Szegedre is, az utolsó Szegedre tartó járat minden nap 22 órakor fog indulni a fővárosból, de több más vonalon is kismértékű változásokra kell számítani.

A jelenlegi, december 14-ig érvényes vasúti menetrend módosítása során a MÁV a járási egyeztetéseken túl az utasok véleményeit és javaslatait is figyelembe vette több vonal esetében, hogy a közlekedés még inkább az utasok igényeihez legyen igazítva.

A menetrend érvényességén belül az utasok számára kedvezőbb utazás biztosítása érdekében összesen évi három alkalommal – idén áprilisban, júniusban a nyári szezon kezdetekor, és most szeptemberben – végez a Máv évközi menetrendi módosítást. Ezek a módosítások szeptember 2-tól több vonalat érintenek, melyekről bővebb és pontos információ a mavcsoport.hu honlapjára kattintva érhető el.

Korábban az Origo arról is beszámolt, hogy az elővárosi és vidéki vonalakon a Máv kalauz nélküli közlekedés bevezetését tervezi, mely Pilisvörösvár és Rákos közötti szakaszon már tesztelésre került.

Lázár János építési és közlekedési miniszter Budapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta, a kormány közlekedési akciótervet dolgozott ki, amely alapján a kormány megváltoztatja, megreformálja és átalakítja a magyar közlekedés rendszerét.