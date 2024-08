Leáll több országos tv-csatorna, és rádióadók is elnémulnak

Az Antenna Hungária Széchenyi-hegyen található tornya biztosítja Budapest és a főváros 50-70 kilométeres körzetében a földfelszíni TV- és rádióvételt. Ezek a tornyok rendszeres karbantartást igényelnek.

A Széchenyi-hegyi torony karbantartása augusztus 13-án 10.00 és 18.00 óra között, valamint augusztus 14-én 10.00 és 15.00 között lesz csökkentett teljesítményű jeladás mellett.

A karbantartási időszakban egyes rádióadások, valamint televíziócsatornák rövid ideig szünetelhetnek.

Képünk illusztráció!

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

A tájékoztatás szerint a karbantartási munkálatok mindkét napján szünetel 10.00 és 10.05 között a digitális földfelszíni televíziós műsorszórás, így ebben az idősávban az M1, M2, Duna, M4 Sport, M5, Duna World, RTL Klub, TV2, Spektrum Home és a MAX4 televíziócsatorna nem lesz elérhető.

A leállás a rádióadásokat is érinti: 10.00 órától a Rádió1, Retró, Kossuth, Petőfi, Bartók, Dankó, Sláger FM és a Manna FM rádiócsatorna is szünetel. Az érintett időszakban a rádióadásokat fokozatosan, egyenként indítják újra, legkésőbb 10.25 óráig.

Augusztus 13-án késő délutánig a TV- és rádióadóberendezések csökkentett teljesítménnyel üzemelnek, majd egy újabb rövid szolgáltatáskieséssel járó leállást követően, a TV-adások 17.50-től, a rádióadások pedig 17.45 órától fokozatosan, normál teljesítményű műsorszórással indulnak újra legkésőbb 18.00 óráig.

Augusztus 14-én a reggeli leállást követően szintén csökkentett teljesítménnyel üzemelnek a berendezések, de a kora délutáni órákban, az előző naphoz hasonló pár perces leállást követően a TV-adásokat 14.50 órától, a rádióadásokat pedig 14.45-től fokozatosan kapcsolják vissza, legkésőbb 15.00 óráig.

