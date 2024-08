Több milliót lopott az apjától egy kiskunfélegyházi férfi, és meg is verte

A fiatal férfi együtt élt szüleivel kiskunfélegyházi otthonukban. Tavaly októberben, a szülei hálószobájában lévő szekrényből

magával vitt 9.000 eurót, decemberben pedig apja kunszállási házának terménytárolójából lopott 200 kg méhviaszt.

A fiú összesen közel 4 millió forintnyi kárt okozott apjának.

Január 4-én az apja számon kérte a fiát a lopások miatt, aki ahelyett, hogy elnézést kért volna, felpofozta az apját.

Az apa lopások, illetve becsületsértés miatt kérte a fiának a megbüntetését. Az ügyészség vádat emelt a fiú ellen és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabást javasolta vele szemben. A férfi bűnösségéről a kiskunfélegyházi bíróság fog dönteni. Írja az Ügyészség.

Ahogyan korábban megírtuk, egy kiskunhalasi férfi hónapokon keresztül terrorizálta szüleit, többször is megverte anyját, apjától pedig pénzt lopott, hogy legyen miből drogot vennie. Szintén a drogok miatt keveredett állandó vitákba apjával egy budapesti férfi. Sorra eladta az értéktárgyait, hogy legyen miből kábítószert vennie, előfordult az is, hogy engedély nélkül elvitte az autóját, majd amikor apja számon kérte, a férfi bántalmazta őt. Többször megalázta, pofon ütötte, megrugdosta a nála gyengébb fizikumú idős férfit, egy alkalommal pedig a bordáját is eltörte. Egyszer pedig részegen egy elektromos körfűrésszel támadt rá, és megsebesítette vele apját. A férfi kis híján belehalt az életveszélyes sérülésekbe, így fiának nemcsak lopás, rablás és súlyos testi sértés, de gyilkossági kísérlet miatt is felelnie kellett a bíróság előtt, ezért halmazati büntetésként életfogytiglani börtönt kapott.

Egy ópusztaszeri kamasz saját apjához tört be, majd ellopott egy tévét, egy kamerát és egy laptopot. Egy bácsalmási férfi pedig felkereste komlói nagyszüleit, és pénzt kért tőlük. Mivel nem kapott, a férfi kivette az ágyból a párna alatt tartott pénztárcát, amelyben közel 100 ezer forint, és nagyanyja iratai voltak. A nagyapja meg akarta akadályozni, hogy az unokája elvigye a pénzt, ezért a férfi ököllel arcon ütötte. Az idős férfi emiatt könnyebb, zúzódásos sérüléseket szenvedett. A férfi elmenekült a helyszínről, ám két nappal később a lakásán lecsaptak rá a rendőrök.