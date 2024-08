Drága italokat lopott, majd az alkoholtól felbátorodva zaklatta volt élettársát egy kiskunfélegyházi férfi

A helyi férfi 2023 szeptemberétől mintegy másfél hónapon át abból élt, hogy

kiskunfélegyházi élelmiszer áruházakból márkás italokat – főleg whiskyt – lopott.

A férfi bevett módszere az volt, hogy

az italt a bevásárlókosárba rakta, majd amikor senki nem figyelt, hátizsákjába rejtette és fizetés nélkül kisétált az üzletből.

Összesen 12 alkalommal lopott, ebből kétszer tetten érték. Egyszer, amikor a biztonsági őr elszámoltatta és megtalálta nála a lopott árult, a férfi hátrahagyta az italt, és elmenekült.

Whiskey ellopása egy helyi üzletből

A nyomozás során kiderült, hogy a férfinak még a sorozatos lopások előtt

volt egy többéves kapcsolata, amely véget ért, ám a férfi ezt nem tudta elfogadni. Volt élettársát 2023. január végétől október elejéig telefonon zaklatta, összesen 1015 alkalommal felhívta, és több mint 1200 üzenetet küldött a nőnek,

miközben rendszeresen beleavatkozott a magánéletébe.

A nő a szakítás után az anyjához költözött, ahová a férfi hónapokon át visszajárt azért, hogy zaklassa.

Rendszeresen becsengetett hozzá, majd amíg a lakók kimentek a ház elé, a férfi elrejtőzött egy bokorban. Arra is volt példa, hogy részegen járkált a ház előtt, ami miatt a környékbeliek már rettegtek tőle.

A férfit jelenleg nem találják, ugyanis hogy elkerülje a büntetést, megszökött. Az ügyészség ezért távollétében emelt vádat vele szemben lopás és zaklatás miatt. Bűnösségéről a helyi bíróság fog dönteni.

Szintén hónapokig zaklatta volt élettársát egy tokodi férfi, miután a nő nem bírta elviselni, hogy állandóan iszik, ezért elhagyta. A férfi ugyan elköltözött, de nem tudta feldolgozni, hogy volt barátnője kidobta, ezért a szakítás napjától kezdve éjjel-nappal kereste telefonon, több, mint 1000 alkalommal. Előfordult az is, hogy tárgár, becsmérlő üzenetekkel bombázta, ami miatt a nő letiltotta. Ezután személyesen próbálta vele felvenni a kapcsolatot, egészen addig, míg a rendőrök véget nem vetettek a zaklatásnak.

Szintén több hónapon keresztül zaklatta egykori élettársát egy budapesti férfi is, volt, hogy téglával törte be az ablakát, és bemászott rajta, ám előfordult az is, hogy kalapáccsal esett neki a ház falának. Egyszer pedig megállította a nőt az utcán, miközben az épp a munkahelyére sietett, amikor azt rendőrt akart hívni úgy megverte, hogy több csontja is eltört.