Luxus, gazdagság, VIP-bulik: így szórja a pénzt Magyar Péter és baráti köre - videó

Imádja a gazdagsággal együtt járó előnyöket, a pénzszórást és a luxust Magyar Péter és imádják a körülötte lévő emberek. Mind a baloldali politikus, mind újdonsült alelnöke szereti mutogatni méregdrága autóját. Hozzájuk hasonlóan Nagy Ervin, Magyar egyik legfőbb rajongója is példátlan luxusban él, és azzal nagyon szeret kérkedni is. Az RTL Klub sorozatszínésze arra is nagyon büszke volt, hogy luxuslakásuk bekerült Magyarország öt legszebb otthona közé, tavaly pedig botrányt okozott azzal, hogy bevallotta, a Kádár-rendszerben már luxusautóval közlekedett a családja.

Vágólapra másolva!

Magyar Péter a piros BMW-je előtt - a több tízmillió forintot érő luxusautóját is szívesen mutogatja a dúsgazdag baloldali politikus A legutóbbi bizonyíték erre az volt, amikor a Sziget Fesztiválon az exkluzív VIP-részlegben szórakozott, előre foglalt asztalnál, pezsgővel. Magyar alelnökének is a külsőségek a legfontosabbak Magyarhoz hasonlóan Radnai Márk is luxuskörnyezetből érkezett. Magyar pártjának alelnökét „nagyszájú, erőszakos senkiháziként” jellemzik volt kollégái, olyan, aki túl sokat képzel magáról. „A zsák megint megtalálta a maga foltját” – mondták róla korábban vele dolgozó színészek. Magamutogató, pökhendi alak, akinek a külsőségek a legfontosabbak. Piros BMW a mániája, ahogy egyszer egy forgatáson kifejtette, őhozzá ez a szín és ez a kocsi illik a legjobban. Magyar Péter rendezvényeire is mindig ezzel a méregdrága kocsival érkezik. Radnainak sincsenek rossz politikai kontaktjai, amit elsősorban édesapjának köszönhet. Radnai László globalista háttérember már a rendszerváltás előtt megkezdte kapcsolatainak a kiépítését. Némileg meglepő módon, már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottjaként dolgozott. Legalább ennyire érdekes, hogy a kommunista titkosszolgálat fedőszervének tartott Chemolimpexnél kezdett, hogy aztán a Dow Chemicalnál kössön ki. Az elmúlt években vezető pozíciókban dolgozott a GALLUP Intertanional-nál, a Du Pont-nál, a Leo Burnettnél, a Havas Wordwilde-nál és a Meanwihile Consultingnál. Több éven át ügyfelei közé tartozott a nemzetközi Bertelsmann RTL Groupja is. Radnai László ritkán mutatkozik a nyilvánosságban, pedig régóta aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak Később az üzleti szférából átevezett a politikába, 1997-től éveken át az SZDSZ médiatanácsadójaként dolgozott. Majd kisebb szünet után a Jobbik holdudvarában bukkant fel, élvezve Vona Gábor akkori pártelnök bizalmát. Magyarország öt legszebb lakása között van Nagyék otthona Nagy Ervin is pontosan ugyanolyan dúsgazdag, mint Magyar és Radnai. Mint ismert, a mindenhonnan kikopott, tévéműsorban hülyére vert baloldali celeb, Nagy Ervin volt az egyik első, aki beállt Magyar mögé, ezzel megadva az irányvonalat, hiszen az RTL Klub sorozatszínésze minden baloldali megmozduláson ott van.

Az, hogy milyen vagyonos valójában Nagy Ervin, azt nem lehet pontosan tudni, de 2023-ban hozták nyilvánosságra, hogy egy elismert szakmai grémium melyik öt lakást választotta 2023 legszebb magyar otthonai közé. Borbély Alexandra férjével, Nagy Ervinnel az ikerlányaik érkezése előtt rendezték be otthonukat, amely bekerült a legszebbek közé. Nagy Ervin és Borbély Alexandra otthonát extravagáns oázisnak nevezik. Nagy Ervin és Borbély Alexandra egy bel-budai társasház első emeletén található. Ilyen elképesztő luxusban él a bukott sorozatszínész, Nagy Ervin Ilyen elképesztő luxusban él a bukott sorozatszínész, Nagy Ervin Imád teniszezni, golfozni Nagy, és nem veti meg a luxus olasz cipőket sem Nagy Ervin imádja a luxust, hasonlóan Magyarhoz. Egy korábbi interjújában arról beszélt, hogy szeretek teniszezni, új felfedezésem a golf. Ugyanebben a beszélgetésben azt is mondta, a napi szaladgálás során a lezser, kényelmes darabokat részesítem előnyben. Ha rendesen fel kell öltözni, imádom a zakókat és a nyakkendőt is. Cipőmániás vagyok, elbűvölnek a kézzel varrott olasz cipők. Nagy Ervin luxushobbijairól korábban Trombitás Kristóf készített videóösszeállítást, amit alább tekinthetnek meg

Honnan volt pénze Mustangra a Nagy családnak a Kádár-rendszerben? Még tavaly nyáron kerekedett botrány abból, hogy a dúsgazdag Nagy Ervin gőgös és nagyképű módon azzal kérkedett, hogy a családjának már a Kádár-rendszerben egy Mustangja volt. Az ügy előzménye volt, hogy Budapest felgyújtásának reményéről egy 150 fős tüntetésen álmodozó Nagy Ervint Rákay Philip producer szellemesen megalázta, elmagyarázta a sorozatszínésznek, hogy miért gyalázatos a háborús uszítása. Rákay korábban azt is felajánlotta Nagynak, elviszi egy körre az autójával, ugyanis Nagy szóvá tette, hogy szerinte Rákay Philipnek drága autója van. Erre ilyen alpári stílusban reagált a baloldali politikai aktivista: A pisikását kevergette még szerintem a Kálmánka, amikor én mondjuk automata Mustangban ültem édesapám mellett... De honnan volt pénze a Nagy családnak Mustangra? Forrás: MTI/Mohai Balázs Nagy kijelentése annak fényében is meglepő, hogy egyrészt a Kádár-rendszerben az egyszerű emberek nem tudtak Mustangot venni. Nemcsak azért, mert nem volt arra elegendő pénzük, hanem az országba fizikailag is körülményes volt autókat behozni, tehát a jómódúak sem nagyon jártak ilyen autókkal. Nagy Ervin édesapja egyébként labdarúgó volt, 125 NB 1-es mérkőzést játszott a Tatabánya, az MTK és a Dunaújváros csapatában 1966-71 között. Ezen a 125 mérkőzésen csatárként 15 gólt szerzett.

Érdemes ehhez még azt is hozzátenni, hogy a korban legjobbnak számító Albert Flórián, aki 1967-ben kapott Aranylabdát, nem járt Mustanggal, a későbbi években sem. Nem volt Mustangja Dunai Antalnak, Bene Ferencnek és Farkas Jánosnak sem, akik szintén a kor legjobb, válogatott magyar labdarúgói voltak.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!