Egyre jobb pályán a magyar gazdaság: virágzik a turizmus

Ha lezárulna a háború, abban az esetben az európai áram és gázárakra rárakódó kockázati felár csökkenni tudna, és akkor Európa már javíthatna a versenyképességén. Ráadásul ha csökkennek az árak, csökkennek az input költségek, a háztartások költségei.

A turizmus húzza a gazdaságokat globális szinten

A hazai gazdaság tekintetében elmondta Suppan Gergely, hogy hazánkban már elindult egy kilábalás a fogyasztás tekintetében, a lakosság fogyasztása növekedik, de most még jelenleg ott tartunk, hogy a fogyasztás növekedése elmarad attól, amit a reálbérek lehetővé tennének.

Tehát a lehetőség adott, de a háztartások még nagyon óvatosak, többek között éppen a háború miatt. Így nálunk, ha a háború véget érne, akkor számottevően javulhatna a fogyasztói bizalom, és akkor az még jobban fel tudná pörgetni a fogyasztást, mert a reálbér-növekedés tehát lehetővé teszi, nem beszélve arról, hogy a munkaerőpiac is csúcson van.

A foglalkoztattak száma is rekordszinten van. Ez az óvatosság a kiskereskedelmi forgalomban egyértelműen látszik, itt lehetne gyorsabb bővülés, de ez szerintem be fog következni.

Ami pedig a nemzetközi trendben is látszódik, hogy jelenleg a lakosság kereslete az árucikkektől eltolódott a szolgáltatások felé, és részben emiatt is szenved az ipar itthon, de külföldön is ez jellemző. Tehát a turizmus virágzik, sokan mennek utazni, élményeket szereznek. Nálunk is rekordot dönt a vendégéjszakák száma, de hozzánk is nagyon sokan jönnek pihenni. Gyakorlatilag a nemzetközi turizmus is nagyon felpörgött, globálisan is a turizmus az, amely húzza a gazdaságokat, és ez az európai rangsorokban is megmutatkozik.

