Összenő, ami összetartozik: őszre létrejöhet a Magyar-Karácsony-Gyurcsány koalíció Budapesten

A Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható számarányok alapján körvonalazódik az újbaloldal és az óbaloldal szövetsége, ami előrevetítheti a 2026-os országgyűlési választáson történő összefogást is – írja a Magyar Nemzet. Mint írják: Karácsony Gergely a Gyurcsány-párt–Párbeszéd–MSZP hármas szövetség jelöltjeként nyerte meg a főpolgármester-választást, azonban a választással kialakult erőviszonyok ­miatt nem rendelkezik közgyűlési többséggel.

A portál szerint tehát az új Fővárosi Közgyűlést 32 képviselő és a főpolgármester alkotja, a pártok közül a Fidesz–KDNP tíz képviselői mandátumot szerzett, de szintén tíz fővel alakíthat frakciót Magyar Péter pártja is. Hat mandátumot szerzett a Párbeszéd – Zöldek, a Gyurcsány Ferenc pártja és a Magyar Szocialista Párt összefogása. Három főt számlál a Vitézy Dáviddal Budapestért és az LMP összefogásával született képviselőcsoport, de ugyanennyi képviselői hellyel rendelkezik a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is.

Karácsonynak nem érdeke, hogy működésképtelen legyen a közgyűlés

A Magyar Nemzet szerint egyértelmű, hogy a Fidesz–KDNP nem fog szövetségre lépni Karácsonnyal, de az sem valószínű, hogy a Vitézy Dávid-féle frakció kisegíti a főpolgármestert, akinek így csak egyetlen esélye van, hogy közgyűlési többséggel rendelkezzen, ha összefog Magyar Péterrel, miközben megőrzi a Gyurcsány-koalíció hat képviselőjének a támogatását is.

Értelemszerűen Karácsonynak nem érdeke, hogy működésképtelen legyen a közgyűlés, de valószínűleg Magyar Péter sem akar a kerékkötője lenni a megállapodásnak, ugyanis könnyen a baloldali média – amelyik eddig piedesztálra emelte – céltáblájára kerülhet, ha miatta oszlana fel a közgyűlés.

Ha felbomlana a Gyurcsány-párt, az MSZP és a Párbeszéd összefogása, jó eséllyel Karácsony továbbra is számíthatna a saját pártja, a Párbeszéd mellett az MSZP támogatására is. A gyenge választási szereplés után Gyurcsány Ferenc számára pedig élet-halál kérdése, hogy a lehető legközelebb maradjon a tűzhöz, és pártja akár a mérleg nyelve is lehet a közgyűlésben.