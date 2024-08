Magyar Péter nyáron: a bulibáró

Például egy üveg a legdrágább vodkájukból 179.990 forintba kerül, de a legolcsóbb üveg alkohol is 32 ezer forint. Egy üveg whiskey pedig 225.900 forint. A legdrágább tequila pedig ennél is drágább, 349.990 forint. Ami ezeket az összegeket is felülmúlja, az a Dom Perignon Rose Luminous pezsgő, amiből egy üveg (1,5 liter) közel 500 ezer forintba kerül. Mindezekre pedig a hely 13 százalék szervízdíjat is felszámol, így az még jobban drágítja a végösszeget.