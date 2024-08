Összenő, ami összetartozik – Gyurcsány főpolgármesterével egyezkedik Magyar Péter

– A korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, manapság viszont Gyurcsány pártjának színeiben politizáló Szabó Zoltán pedig a Fővárosi Csatornázási Művek felügyelőbizottságának a tagja.

Gyurcsány bukott embere ad tanácsot Karácsonynak

Mellettük központi szerepet tölt be Karácsony mellett Tordai Csaba. Tordai Demszky kabinetfőnökeként kezdte, majd előbb Gyurcsány Miniszterelnöki Hivatalának államtitkára lett, majd Bajnai is megtartotta pozíciójában az ügyvédet. Ebben az időben ismerkedtek meg Karácsonnyal, aki tanácsadóként és cégvezetőként is alkalmazta a bukott közszolgát.

Bukását egyébként az okozta, hogy 2009-ben a Magyar Közlöny felelős kiadójaként egy tíz éve hatálytalan rendelkezést hagyott benne az Alkotmány szövegében.

Lehet az is, hogy nem véletlenül. Tordai nemcsak a baloldali kormányokhoz, de a Soros-birodalomhoz is ezer szállal kötődik, hiszen alapítója és társtulajdonosa volt a bevándorláspárti spekuláns által finanszírozott Átlátszónak, de kuratóriumi tagja is volt a Bajnai Gordon-féle Haza és Haladás Alapítványnak is.

Tordai Csaba Forrás: Kontra

Gyurcsány emberei mindenhol

Ne feledkezzünk el Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesről sem, aki 2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd 2003 márciusától miniszteri tanácsadó a Miniszterelnöki Hivatalban. 2006 júliusától 2007 júliusáig a szociális és munkaügyi miniszter kabinetfőnöke; ezt követően 2009 áprilisáig a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kabinetfőnöke volt (Kiss Péter volt ekkor a miniszter), majd 2009 áprilisától Bajnai kormányában (ekkortól a most már Gyurcsány-párti Molnár Csaba a miniszter) társadalompolitikai szakállamtitkár a Miniszterelnöki Hivatalban.

Mindezek mellett pedig ott van Mártha Imre is. Mártha Imre édesapja, dr. Mártha Imre orvosként dolgozott Záhonyban, majd Mándokon. 1994 őszén, tehát már a balliberális koalíció idején, az SZDSZ képviselőjelöltjeként indult, és nyert mandátumot utóbbi település önkormányzatában.

Fia pedig a harmadik MSZP-SZDSZ-kormány idején, a Gyurcsány-korszakban vállalt komoly szerepet, amelynek értékeléséhez érdemes felidéznünk a szabad demokrata tézist, miszerint az állam rossz tulajdonos.

Erre volt példa, amikor 2006-ban az állami MVM kereskedelmi igazgatójaként jelentős veszteségekről Mártha Imre adott számot, miközben a külföldi tulajdonú áramszolgáltatók nagyot kaszáltak.

Az MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. augusztus 1-jei hatállyal megkezdte tényleges működését, vezérigazgatója pedig Mártha Imre lett.

2007-ben komoly problémát okozott a villamosenergia-rendszer számára a klímaberendezések terjedése, miközben a gyurcsányi megszorítások jócskán megemelték a rezsiköltségeket is. Mártha Imrének volt javaslata, a Népszabadság 2007. június 14-ei számában arról beszélt, hogy „külföldi példák alapján azt javasolná a lakossági fogyasztóknak, hogy a napi csúcsok idején (reggel 8 és este 9 között, de leginkább estefelé)

ne kapcsolják be azokat a nagy áramfogyasztó berendezéseket, amelyek működtetése elhalasztható más napszakra is.

Ha kimegyünk egy helyiségből, kapcsoljuk le a villanyt, a ventilátort, a számítógépet” – szólt a vezérigazgatói tanács. 2006 és 2010 közötti időszakban 61,5 százalékkal emelték a háztartási energiaárat, a baloldali kormányzás nyolc esztendeje alatt pedig duplázódott az áramár.