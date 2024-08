Magyar Péter újabb botrányt okozott, miközben egyre közelebb kerül Gyurcsányhoz - az Origo heti politikai összefoglalója

A mögöttünk hagyott hét sem telt el Magyar Péter botrány nélkül. A baloldali politikus mintegy feledtetni próbálva diszkóbotrányát a Péterfy Sándor Utcai Kórházba ment, bizonyítani, hogy milyen rossz az egészségügy helyzete. Később azt állította, hogy a kórházban délben, árnyékban 38,4 fok volt. A kórház azonban válaszolt a baloldali politikus állítására. Kiderült: nem mondott igazat, mert nem kórtermekben mért 38 fokot, hanem egy üvegfalú, fémvázas, hozzáépített lépcsőházban. Mindezek mellett a baloldali politikusról az is kiderült, hogy az Ötkertben – ahol kiskorú lányoknak tett perverz szexuális ajánlatokat részegen – is a luxust kereste, elképesztő összegeket költhetett drága pezsgőre, italokra, de azóta már az ukrán alvilág kedvenc szórakozóhelyén és a Sziget fesztivál VIP-jében is elképesztő összegeket fizethetett ki a luxusérzésért. A szórakozóhelyre egyébként főként fiatal lányok járnak, erről az Origo maga is meggyőződött; az erről készült videót itt lehet megnézni.

Magyar Péter imádja a luxust és a bulikat, ez a legfontoabb neki

Fotó: Ripost

Nemrég kiderült az is, hogy Magyar Péter a Sziget fesztivál VIP-részében bulizott. A baloldali politikus megadta a módját: jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit. A Sziget exkluzív, a Porsche által „prezentált” VIP-szektorában töltötte tehát Magyar Péter a meleg augusztusi éjszakát. Ami pedig a Sziget fesztivál hivatalos oldala szerint külön figyelmet érdemel, hogy ez a VIP-szolgáltatás többek között az alábbiakat tartalmazta:

korlátlan étel- és italfogyasztás

külön dedikált pult a szuper VIP területén

pincér és asztalszerviz

exkluzív környezet

külön VIP gyors sáv a beléptetésnél

Ezeken felül a legfontosabb, hogy a VIP-be egy napon maximum száz főt engedtek be a szervezők, tehát Magyar Péter ismét élt a lehetőséggel, és a luxuskörülményeket választotta. Mivel a barátait is bevitte, nekik is szerzett jegyeket, akár több százezer forintot költhettek el egy este alatt.

A magyarok 83 százaléka hallott Magyar Péter diszkóbotrányáról

Magyar Péter diszkóbotrányától volt hangos az utóbbi időben a hazai közélet, és úgy tűnik, a választópolgároknak sem kerülte el a figyelmét a kínos baki. A Magyar Társadalomkutató Kft. legfrissebb elemzésében megvizsgálták, az EP-választások után két hónappal milyen témákhoz tudják kötni Magyar Pétert az emberek, és hogyan ítélik meg politikai tevékenységét.

Az EP-választás után diszkóbotránya lett Magyar Péter legismertebb akciója, a felnőtt magyar lakosságot reprezentáló válaszadók több mint négyötöde (83 százalék) hallott arról a hírről, hogy Magyar Péter dulakodásba keveredett nyáron „egy éjszakai fővárosi szórakozóhelyen”.

A diszkóbotrányon túl fontos fejlemény volt még, hogy Magyar Péter a választási kampányban tett többszörös ígérete ellenére felvette európai parlamenti mandátumát. Döntését azonban minden második magyar (50 százalék) ellenzi, és mindössze harmaduk ért egyet (33 százalék) vele, így ez jelentős hitelességi deficitet jelent számára.