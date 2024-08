Magyar Péter nem kórtermekben mért 38 fokot, hanem egy üvegfalú, fémvázas, hozzáépített lépcsőházban a Péterfy kórházban

A napokban Magyar Péter - hogy kevesebbet beszéljenek az emberek diszkóbotrányáról - , kórházakba járkál hőmérsékletet mérni. A baloldali politikus azt állította, hogy falhőmérsékletet és levegőhőmérsékletet is mértek a Péterfy Sándor Utcai Kórházban és 38,4 fokos eredményt kaptak, ezzel pedig azt sejtette, hogy a teljes kórházban, a kórtermekben is ilyen hőmérséklet uralkodik. Az Origo megkereste a kórházat is. Ők válaszlevelükben cáfolták Magyar Péter állításait a mért hőmérséklettel kapcsolatban. Arra is reagáltak, hogy Magyar Péter egy videóban arról számolt be: a kórház vezetése a főbejárat ajtaját leláncoltatta. Mint kiderült, a kórház vezetése csak az ajtó behajtását kérte, ennek oka pedig pusztán az volt, hogy a brüsszeli képviselő ne akadályozza a betegellátást.

Mint írják:

"Két európai parlamenti képviselő kérésére intézményünk 2024. augusztus 14-én lehetőséget biztosított arra, hogy kórházunkban személyesen mérjenek hőmérsékletet bárhol, ahol csak akarnak, erről kép- és videofelvételeket is készíthettek. A 38 fok feletti hőmérsékletet egy üvegfalú, fémvázas, az épülethez hozzáépített lépcsőházban, a lift előterében, az épület legmagasabb szintjén, nem pedig kórteremben mérték.

A kórház vezetése a biztonsági szolgálattól a bejárati ajtó behajtását, nem bezárását kérte. A biztonsági őr kérés, utasítás nélkül helyezte fel a láncot az ajtóra. Az intézmény menedzsmentje a láncot haladéktalanul levetette.

Intézményünk mindenféle ráhatás, nyomás nélkül törekszik a képviselők látogatásáról közzétett állítások pontosítására. Teszi ezt annak érdekében, hogy kórházunkat senki ne használhassa politikai eszközként, hiszen mi a betegekért dolgozunk minden nap."