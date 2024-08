Sorosék által pénzelt szervezet módszereit másolja Magyar Péter

A blog közölte, hogy az angolszász világban elterjedt egy kifejezés, az ambulance chasing (mentőüldözés, tulajdonképpen kórházbiznisz), amely közéleti kontextusban “katasztrófapolitizálást” jelent.

Ez egy hazánkban is régóta létező jelenségként mutatja be a blog: lényege, hogy

ezekben a jogi tevékenységeknél ügyvédek vagy „jogsegély szervezetek” kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek helyzetéből akarnak profitálni.

A blog szerint a TASZ munkatársai már évek óta hisztériakeltéshez használják a hazai kórházi viszonyokat és azon belül a fertőzések kérdését. Például kórházi fertőzéses eseteket is elkezdtek összegyűjteni. A baloldali Városi Kurír akkori cikke szerint ezek az akciók kizárólag az indulatokat gerjeszti az egészségügyben dolgozók és a betegek között. A lap által megkérdezettek szerint is "ez egy kétélű fegyver, amely könnyen visszafelé sülhet el", hiszen a dolgozók távozása csak növelné nem csak a létszámhiányt, de a várakozási időt is.

A blog megjegyzi:

Magyarország számos kórházi fertőzéses mutatóban jobb az európai uniós átlagnál.

Hozzátette, az Unióban száz betegből hat-hét páciens érintett valamilyen kórházi fertőzésben, Magyarországon ez az arány négy százalék volt.

A teljes írást ITT MEGTEKINTHETI.