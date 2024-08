Magyar Péter képtelen elviselni a legkisebb kritikát is, a komolyabbtól dührohamot kap

Eddigi rövid politikai pályafutása alatt számtalanszor bizonyította Magyar Péter, hogy nem tűri az irányába megfogalmazott kritikákat, és képtelen a konstruktív vitára. Ennek a legutóbbi bizonyítéka volt, amikor egymásnak esett Magyar és Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója egy közvélemény-kutatási eredményről beszámoló cikk miatt.

Magyarnak nem tetszett, hogy az emberek nem kedvelik

A Magyar Nemzet azt írja, hogy a Publicus Intézetnek a portál birtokába került legfrissebb kutatásában ugyanis a választók Magyar Péter közéleti mozgásáról alkotott véleményét vizsgálták, és az eredmény nem tetszett a baloldali politikusnak.

A Facebookon megosztott írás alatt kommentelt Magyar Péter, aki azzal próbálta meg hitelteleníteni a felmérést végző céget, hogy az februárban még 24 százalékra mérte Gyurcsány Ferenc bukott kormányfő pártját, ami végül nyolc százalékot ért el júniusban.

Magyar kiskorú lányok fenekénél, guggolva táncolt

Fotó: Képernyőfotó

Erre Pulai is kommentben válaszolt, és azt írta, hogy február­ban még nulla százalékon volt a Magyar Péter pártja, illetve örömét fejezte ki, hogy ezzel a Magyartól kapott megjegyzéssel megúszta, mert az EP-képviselő akár meg is verhette volna.

Magyar Péter hazugsággal vádolta a Publicus igazgatóját, mert szerinte a cég a választáshoz közeledve már próbált korrigálni, akkor már csak hat százalékkal mérték felül Gyurcsány pártját és négy százalékkal alul Magyar pártját.

Kirohant az ATV stúdiójából

Korábban az Origo is megírta, hogy Magyar Péter akkor is bizonyította, hogy nem tűri a kritikákat, amikor az európai parlamenti és önkormányzati választások másnapján az ATV Egyenes beszéd című műsorának volt a vendége, azonban a szereplése rövidre sikeredett, mivel kirohant a stúdióból. Mindezt azért tette Magyar Péter, mert a műsorban szembesítették korábbi hazugságával, miszerint a csatorna nem szerepeltette. Magyar Péter ugyanis korábban arról panaszkodott, hogy március 28. és május 3. között egyszer sem hívták be az élő adásba.

Magyar kivonult az ATV-ből

Fotó: Képernyőfotó

Rónai Egon műsorvezető ennek cáfolatára adott át Magyar Péternek egy csokor bizonyítékot. A csatorna tájékoztatása szerint legalább tizennyolc alkalommal keresték, és a Magyar Péter által sérelmezett időszakban is három megkeresést kapott a politikus. Az ATV telefonon és sms-ben is próbálta elérni, hogy menjen be az Egyenes beszédbe vagy a csatorna Start című műsorába, de a sok megkeresésre nem reagált.

A közlés szerint emellett Magyar Péter hét alkalommal szerepelt a csatorna élő adásában március 13. óta: az Egyenes beszédben a mostani adás előtt kétszer is volt, május 31-én és június 7-én este, másfél nappal a választás előtt.