Magyar Péterrel kapcsolatban adott ki közleményt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azzal kapcsolatban adott ki közleményt, hogy a Tisza Párt különböző egészségügyi intézményekben csinált képeket, videókat és beszámolókat. Ezzel azt akarják bemutatni, hogy milyen a hőmérséklet, és milyen viszonyok vannak a kórházakban – írja a Mandiner.

„A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy már 2019 májusában állásfoglalást tett közzé honlapján az egészségügyi intézményekben készített képfelvételek információszabadsággal és adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseiről. Ebben egyrészről kiemelte, hogy az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények közfeladatot látnak el, így az ezekben az intézményekben fennálló állapotok, körülmények, tárgyi feltételek olyan témák, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot, az ilyen intézményekben készült, személyes adatokat nem tartalmazó felvételek közérdekű adatnak, szűkebb körben nyilvános adatnak minősülnek” - írja oldalán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Képünk illusztráció

Fotó: Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság

Leírták azt is, hogy

„másrészről nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő pácienseket, hozzátartozóikat, vagy akár az ott egészségügyi ellátást és más munkát végző személyeket is megilleti a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog, az őket ábrázoló felvételek személyes adatnak minősülnek, ha azok alapján egy személy felismerhetővé, bárki által azonosíthatóvá válik.”

„Ilyen felvételek készítése, gyűjtése, tárolása, szerkesztése vagy közzététel előtti maszkolása az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezelésnek minősül, az egészségügyi ellátásban tapasztalható állapotok bemutatása nem minősül olyan célnak, amely kivételt jelenthetne az általános adatvédelmi rendelet előírásainak alkalmazása alól” – írják az oldalukon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy „különös figyelemmel kell lenni e körben arra, hogy egészségügyi intézményben betegként tartózkodó személyek képmásának rögzítése különleges adat kezelését is megvalósíthatja, a rendelet értelmében pedig kiemelt védelmet élveznek az érintett egészségügyi állapotára, vagy a számára nyújtott egészségügyi ellátásra utaló adatok. Ilyen felvételek kezelése kapcsán fokozott felelőssége van az adatkezelés célját és eszközét meghatározó személynek, de az ilyen felvételt készítő, továbbító, azokon szerkesztést, maszkolást végző személyeknek, szervezeteknek is.

Jelentős érdeksérelem okozása vagy haszonszerzési cél megvalósulása esetében felmerülhet az általános adatvédelmi rendelet megsértésén túl az adatkezelő büntetőjogi felelőssége is.”

„Fontos azt is rögzíteni, hogy a képviselői minőség nem jelent e tekintetben többlet adatkezelői jogosultságokat, a képviselők is kötelesek az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelni, továbbá tiszteletben tartani a Polgári törvénykönyv szerinti képmás védelméhez fűződő jogot” - írják a közlemény végén.