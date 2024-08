Így hazudozik Magyar Péter helyettese, az újságírókat ujjtöréssel fenyegető Radnai Márk

Zagyva kérdések közé ékelt parttalan monológjaiban Radnai Márk sok mindent érintett saját élettörténetével és a pártjuk működésével kapcsolatban. A beszélgetésnek több tanulsága is volt a néző számára: például hogy a politikussá lett, bukott színházi rendező sok mindenről szeret beszélni, csak konkrétumokról nem – ebben nagyon hasonlít egyébként főnökére, Magyar Péterre. No meg abban is, hogy szemrebbenés nélkül képes letagadni, elhazudni vagy relativizálni saját bűneit.

„Baráti” ujjtörés

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Radnai Márk „kártékony csótányhoz” hasonlított és ujjtöréssel fenyegetett meg egy színikritikust, Koltai Tamást, aki kemény kritikát írta darabjáról.. A Magyar-féle párt alelnöke az üggyel kapcsolatban

szemrebbenés nélkül hazudott a Magyar Hang műsorában, önellentmondásba keveredett, illetve relativizálni igyekezett a fenyegetőzést.

Bizonygatni próbálta Koltaival való „jó kapcsolatát”, de konkrétumok helyett annyit árult csak el, hogy az „üzenetet” írt neki egy könyvében – vagyis dedikálta, ahogy nyilván sokaknak másoknak.. Nyilván hazudott, hiszen teljesen valószerűtlen, hogy egy neves kritikus baráti kapcsolatot ápolt volna egy kezdő, névtelen rendezővel, akinek aztán mindjárt az első darabjáról megsemmisítően ír - egyenesen azt, hogy rendezni sem tud. Radnai ezt írta Koltainak:

Szia Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád, hogy „kártékony csótány”. Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében, egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!

Erről egyszerűen azt mondta Radnai (és ez sokat elmond róla): "emberek elkövetnek ilyesmit". Hát, persze, mindennapos, hogy emberek ujjtöréssel fenyegetnek másokat... Annyira próbálta Radnai magyarázni a megmagyarázhatatlant, hogy beszédéből az derül ki: színikritikusokra tulajdonképpen nincs szükség – egy következő kijelentésében pedig már a kritikusok hatalmáról beszél (szerinte Koltai ki akarta rúgatni).

Nagy Ervin (Magyar Péter kitakarja) és Radnai Márk közösen szervezik a háttérből Magyar Péter egyik rendezvényét

Nőket fenyeget erőszakkal – akárcsak Magyar

Leszögezhetjük, hogy ahogy főnöke, úgy Radnai sem bírja a kritikát, illetve nem riad vissza nők fenyegetésétől sem. Mint azt az Origón korábban megírtuk, Radnai Márk Csendes-Erdei Emesét, a Librarius újságíróját is komolyan megfenyegette, csak azért, mert közölni akarta a vele készült interjút. Az újságírónak azt ígérte, hogy ha meg meri jelentetni a vele és Átrium akkori vezetőjével készült – egyébként a színház által kezdeményezett – interjút, amely a Közelebb című szexbulvár kritikai bukásáról és annak korrigálásáról szólt volna,

eltöri a kezét.

Radnai a Magyar Hang-interjúban egészen nevetséges módon azt mondta, hogy nem emlékszik ilyesmire. Tagadni persze nem meri, és ennek a gyáva hozzáállásnak egyetlen oka van: az, hogy tudja, hogy bármikor előkerülhet egy bizonyíték az üggyel kapcsolatban. Amiről amúgy – nyilván elszólás szintjén – el is ismerte, hogy fenyegetés volt. Mindenki gondoljon bele: ha ilyennel vádolják, hányan mondanák azt, hogy nem emlékeznek rá? Hány embert fenyegethetett meg Radnai Márk, hogy egyáltalán hihető érvnek tartja, hogy valaki ilyenre nem emlékszik? Így fogalmazott: „Hogy ez után az eset után én fenyegettem volna mást, ezt szinte képtelenségnek tartom.” Szinte...

Hát igen, a kéztörésre vonatkozó fenyegetések ilyenek: van, hogy nem emlékszik rájuk az ember. Ha pedig nem emlékszik rá, akkor meg sem történt…

Dollármédia és hízelgés: a mobil valahogy beleesődött a Dunába

Radnai Márk is jelen volt az emlékezetessé vált ötkertes bulin, amelynek egyik folyománya, hogy nyomozás indult több vádpontban Magyar Péter ellen. A botrányos eset egyik szemtanúja – akitől Magyar erőszakkal elvette, vagyis elrabolta a telefonját, és akinek a telefonját később a Dunába tudta –, kilétét nem leplezve a nyilvánosság elé állt azzal:

Radnai Márk egy későbbi találkozás alkalmával megfenyegette őt.

Ezzel kapcsolatban újabb zagyva magyarázkodással állt elő a bukott színházi rendező: azt állítja, hogy csak véletlenül találkoztak, és nem fenyegette meg, egyszerűen csak bámulta őt, mert felismerte. Érdekes módon valahogy úgy alakult, hogy ezúttal is közbe kellett lépnie a biztonsági embernek.