Magyar Péter helyettesének példaképe a magyargyűlölő Schilling Árpád

Később Schlling Gothár Péter szexuális zaklatási botránya idején került elő ismét. Bejegyzéséből kiderült, hogy a színházban és környékén már évek óta tudtak Gothár ügyeiről, de senki nem tett semmit. Maga Schilling is tudott róla, és ő sem tett. Valószínűleg Schilling nem gondolta végig a bejegyzését, beismerése akár elszólásnak is tekinthető. Ha nagyvonalúak vagyunk Schillinggel, akkor persze azt mondhatnánk, hogy megszólalt a lelkiismerete, szégyelli magát, hogy nem tett semmit, és ezért vallotta be most, de írása többi része ennek eléggé ellentmond.

A baloldal fontos emberének számító Schilling ugyanis mentegeti a Katona József Színházat és relativizálja Gothár Péter szexuális zaklatásait. Azt állítja ugyanis, hogy Gothár fogdosta a színésznőket, miközben ennél is sokkal súlyosabb ügyekről van szó.

Korábban az Origo számolt be arról is, hogy „Schilling rendezői utasításai révén más férfiak nemi szervét tolja felesége, Sárosdi Lilla arcába. A jelenet egy részén jobb sorsra érdemes, nevesebb férfi színészek kerülnek közeli kapcsolatba férfi színésztársaik nemi szervével, magukat elképesztően kellemetlen helyzetbe hozva.” De olyan is előfordult, hogy maga Schilling állt meztelenül a színpadon, és kérte, hogy írják rá, miben nem értenek egyet a kormánnyal.

Magyar Péter új alelnöke nemcsak egy idős kritikust, hanem egy újságírónőt is megfenyegetett: eltöri a kezét

Radnai Márkról azt érdemes tudni, hogy nemcsak egy újságíróval szemben ütött meg minősíthetetlen hangnemet pusztán azért, mert leírta kritikáját az általa rendezett darabról, hanem Csendes-Erdei Emesét, a Librarius újságíróját is komolyan megfenyegette. Az említett újságírónak azt ígérte, ha meg meri jelentetni a vele és Magács Lászlóval készült – egyébként a színház által kezdeményezett – interjút, amely a Closer című darab kritikai buktájáról és annak korrigálásáról szólt volna,

eltöri a kezét.

Radnai Márk és Magyar Péter

„Miután azt a reakciót kaptam az átnézésre visszaküldött interjúra, hogy abból egy szó sem jöhet le, felhívtam Radnait, hogy ezt azért beszéljük meg, mert nem értettem, miért ne jöhetne le az, amit tulajdonképpen ők kezdeményeztek. Elmondták, hogy belátták, sok hibát követtek el a darab készítése során, és szeretnének egy új előadást csinálni.

Radnai nem volt túl együttműködő a telefonbeszélgetés során, és közölte, hogy eltöri a kezemet, ha lehozom a cikket.

- írta a Mandiner.