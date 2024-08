Magyar Péter újabb alvilági botrányt okozott

Deák Boldizsár

Fotó: Metropol

A csalók Budapest egyik legfontosabb pénzügyi irodaházában, a Bankcenterben béreltek irodát, itt fogadták áldozataikat, itt tartottak „beetető” előadásokat. Tanúk állítása szerint ezeken gyakran részt vett Deák Boldizsár is, a csaló célja az volt, hogy megtévesszék áldozataikat, a becsapott embereknek egy listát is összeállítottak a felkínált ingatlanokból, innen választhattak „fedezetet”.

A bírósági dokumentumok alapján pedig az látható, hogy a Tisza Párt alapítója már egyetlenegy ingatlanon is havi két, két és félmillió forintot kereshetett. A bűnbanda vezetői pedig arra használhatták fel a Deák által felajánlott ingatlanokat, hogy azokra jelzálogjogot jegyeztessenek be a „befektetők” javára, „biztosítékként”. Így győzték meg őket, hogy a befektetésük biztonságban van, aggodalomra semmi ok.

Deák Boldizsár, a Tisza párt alapítója, a pilótajáték jelzálogfelelőse

Fotó: Metropol

Magyar Péter környezetében baloldali figurák, elítélt bűnözők és Rolex órát viselő alvilági figurák bukkan fel. Korábbi anyós-gazdasági vezetője, Sájer Mária nemrég szabadult a börtönből. A nő négy évet volt fegyházban, miután 1200 embert meglopott, gátlástalanul átvert. Sájer Vogel Evelinnek, Magyar Péter korábbi élettársának az édesanyja. A kampány során Magyar Péter egyik alapembere lett. Nemcsak gazdasági vezetővé lépett elő, de ahogyan azt korábban is megírtuk már, Sájer számlákat kezelt, fizette a beszállítókat, a színpadi technikát, a testőröket is ő intézte.

Sájer Mária

Fotó: Metropol

Azt is érdemes tudni Sájer Máriáról, hogy éveken át működött közre a fent már említett piramisjátékban, amelyben nyomtalanul eltűnt 8 milliárd forint.

A bírósági ítélet Sájer Máriáról kimondta azt is , hogy volt olyan áldozata is, akit arra beszélt rá, hogy adja el a lakását, hogy a pénzt majd befektesse.

Volt olyan áldozat, aki öngyilkos lett, miután rájött, hogy kifosztották.