Magyar Pétert csak a csajozás és a buli érdekli: kiszivárgott videón mutatjuk, mit művelt az alvilág kedvenc klubjában

A Ripost most új összeállításban arról ír, hogy máshol talált terepet magának Magyar Péter, ahol fiatal lányokra vadászhat.

Szinte minden "politikai" megnyilvánulása a közösségi médiában a partnervadászat, a társkeresés, a nőzés és a szex témakörében zajlik.

Magyar nem szalaszt el egyetlen alkalmat sem, amikor a legkisebb lehetőség adódik egy új alkalmi partner "becserkészésére". A Ripost szerint jellemző az is, hogy nemrég a közösségi oldalát is átkeresztelte, innentől az Instagramon The Man ("A Férfi") néven fut...

Magyar Péter újabb alvilági botrányt okozott

A hétvégén Magyar és legközelebbi aktivistái a a budapesti alvilág kedvenc szórakozóhelyén, az ukrán milliárdosok tulajdonában lévő LOCK-ban hirdettek regisztrációhoz kötött Tisza-partyt, 10 ezer forintos belépőkkel.

Bele-belelendült a táncba...

Magyar Péter itt is nyomban kihasználta a lehetőséget, és látványos tánccal igyekezett közelebb kerülni egy hölgyhöz. Ezúttal némiképp igyekezett visszafogni magát, de azért bele-belelendült.

Megint fiatal lányokkal próbálkozott

Most csak félig guggolt le a hölgy elé, és ezúttal nem mászkált négykézláb...Társkereső show-t csinál a politikából..

A döbbenetes videó megtekinthető ITT!

Korábban megírtuk, hogy Magyar Pétert még június 21-én biztonsági őrök dobták ki egy luxus-szórakozóhelyről, mert hatalmas botrányt okozott. Szemtanúk beszámolói és videófelvételek alapján a diszkóban részegen randalírozott, megütött egy férfit, erőszakkal elvette (vagyis elrabolta) a telefonját, majd emberei meg is fenyegették a férfit.

A felvételeken az látható, hogy Magyar Péter szexuálisan túlfűtött mozdulatokkal magához szorítja a lányokat, vonaglik a lábuk között, majd fogdossa is őket. Jelenlevők szerint volt olyan, aki elhagyta a szórakozóhelyet.

