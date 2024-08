Magyarország a biztonság és a fejlesztések miatt is rendkívül vonzó úti cél

Egyre népszerűbb desztináció Magyarország

Nem vetette vissza a turizmust az inflációs hatás begyűrűzése – állította korábban a hirado.hu-nak Kiss Róbert Richárd, Prima Primissima díjas turisztikai szakember, aki a világ közel 178 országában forgatott úti filmet és készített tudósításokat.

A hazai és az európai adatok is azt mutatják, hogy nem csökkent az utazási kedv. Úgy tűnik a gazdasági válság és háborúk árnyékában is az emberek szeretnének megismerni más kultúrákat, tájakat, országokat.

Tavaly a kínai vendégforgalom a négyszeresére nőtt a 2022-höz képest hazánkban, 2024-re pedig további bővülés várható. A szakember szerint Magyarország egy biztonságos és érdekes ország a kínai turisták számukra. Ráadásul jó a kapcsolatunk Kínával, ez abból is látszik, hogy a schengeni országok közül először hazánk kapott arra lehetőséget, hogy fogadjon olyan kínai turistákat, akiket a kinti utazási irodák hoznak ide, korlátozások nélkül. Kína sokáig bezárkózott a koronavírus-járvány miatt, a számokat is ez alapján kell néznünk. Ha a 2019-es rekordévhez viszonyítunk, amikor körülbelül kétszázezer kínai turista látogatott el Budapestre, hazánkba, és növekvő tendencia esetén ez a szám akár meg is duplázódhat.

A vidéki szálláshelyek is egyre népszerűbbek.

Fotó: Babérliget Kúria

Egyre inkább emelkedik a vendégéjszakák száma, olcsó nálunk nyaralni

Hazánkban egyre többen látják meg a lehetőségeket, és szeretnek ide utazni, így a vendégéjszakák száma is emelkedik. A dinamikus növekedés oka, hogy Budapest és Magyarország biztonságos és ár-érték arányos úti cél, az utazási kedv erősödik a világban, nálunk pedig bőven várja pozitív élmény a vendégeket. Egyre több a színvonalas rendezvény, megújult sok szállodai szoba és kemping, új szálláshelyek is nyíltak, a hazai turizmust pedig a Szép-kártya is pörgeti.