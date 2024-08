Magyarország Európa legnagyobb tűzijátékával ünnepli az államalapítást

Az elmúlt években sem volt hiány a látványból, de a szervezők ígérete szerint Magyarország idén az eddigieknél is monumentálisabb tűzijátékkal ünnepli a születésnapját. Ahogy közleményükben fogalmaztak: ez lesz Európa legnagyobb tűzijátéka. Éppen ezért érdemes megnézni, mekkora készülődést igényel, és mekkora munka van abban, hogy magyarok milliói méltóképpen emlékezhessenek az egyik legfontosabb nemzeti ünnepen.

Rekordok tűzijátéka

Hagyományosan a tűzijáték a csúcspontja az augusztus 20-ai ünnepségeknek: többszázezer ember élőben, több millió pedig a televízió-készülékek előtt követi az eseményt. Az elmúlt években egyértelműen megnövekedett az érdeklődés a rendezvény iránt. A szervezők gondoltak erre,

így a tavalyihoz képest többen tudják megtekinteni a helyszínen, ahogy fénypompába borul az égbolt a Duna felett.

Az eddigi 4,3 helyett ugyanis több mint 5 kilométer hosszú partszakaszon lehet majd nézni a rakéták fellövését. A látványterület ezúttal a Petőfi hídtól egészen a Margit-sziget közepéig, alsó harmadáig tart majd, ami egyben azt is jelenti, hogy a tavalyi kettő helyett ezúttal három belvárosi hidat is érinteni fog. A szervezők azt ígérik, hogy a vendégek a Duna-part bármely pontján állva közel azonos vizuális élményben részesülnek majd.

Az augusztus 20-i tűzijáték pirotechnikai eszközeit telepítik a Nuvu Kft. szakemberei az Erzsébet hídon 2024. augusztus 18-án

Fotó: MTI / MTI

Nemcsak a terület lesz nagyobb a korábbiaknál, hanem a szórakozás minőségét és a látványt elősegítő pirotechnikai eszközök, a drónok száma és a fényfestés is. Mit jelent ez a számok nyelvén?

A szakemberek több mint huszonkilencezer pirotechnikai terméket lőnek majd a magasba;

Mintegy ötszáz indítási pont lesz: többek között 9 folyami uszály, 65 ponton, és három híd (Szabadság, az Erzsébet és a Margit);

Idén is lesz a tűzijátékot kiegészítő drónshow, amely során összesen 1300 pilóta nélküli repülőeszközt fognak használni, többet, mint eddig. A komplex animációk több szimulációs fázison mentek keresztül, és ezeket több alkalommal tesztelték a Szigetmonostoron található tesztpályán, mielőtt a végleges helyszíni próbákat megtartják augusztus 18-án;

Sokat elmond az esemény jelentőségéről, hogy a szervezők, így a szakemberek is hat hónapja készülnek arra.

A szervezők olyan különleges pirotechnikai effektekkel igyekeznek még látványosabbá tenni a produkciót, mint például tűzmozsarak, római gyertyák, görögtüzek, szikraszökőkutak és lángeffektek, amelyek garantáltan elvarázsolják az ünneplőket. A Parlament Duna felőli és déli oldala, valamint a Lánchíd teljes felülete most is fényfestést fog kapni. De a szervezők készültek egy igazán extra programmal is: a látogatók átélhetik az első fővárosi Szent István-napi tűzijáték különleges pillanatait, mégpedig egy turisztikai távcsőbe épített VR-szemüveg segítségével. Az időutazáson a Budai Várnegyed Savoyai teraszán lehet részt venni.