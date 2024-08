Az ünnepi tűzijáték hang és fényhatással jár, amely az állatokra sokkhatásként hat. Egyes kutyusok akár el is szökhetnek, de az ijedt kutya vagy macska félelemből támadhat is, meg is haraphatja az embert. Az Orpheus Állatvédő Egyesület jótanácsokkal látta el a gazdikat.

Vágólapra másolva!

Seres Zoltán az állatvédő egyesület vezetője azt javasolja, hogy az állatok számára a durrogás idejére a gazdik biztosítsanak zárt, hangtól tompított helyet. Megelőző intézkedésekkel kevesebb lesz a kóbor állat és több a felelős állattartó. "Négy jó tanács az Orpheus Állatvédő Egyesülettől a tűzijáték idejére, az állattartók részére: az ünnepi rendezvényekre kutyát és más házi kedvencet ne vigyünk magunkkal, hiszen a máskor nyugodt, szelíd kisállat számára a tűzijáték hangja / fénye komoly pánikot okoz, az otthon tartott házi kedvencet a tűzijáték hang és fényhatása idején zárt helyen tartsuk, a biztonság kedvéért tegyünk kedvencünk nyakába a gazdi elérhetőségét tartalmazó bilétát, hogy ha szükséges, gyorsan tudjon egy esetleges megtaláló kapcsolatot teremteni a gazdival, ha megtörtént a baj, az elveszett kisállatokat érdemes a lakhely legalább 10 km-es körzetében keresni, hiszen az ijedt állat rövid idő alatt nagy távok megtételére is képes.

Felelős állattartóként apró lépésekkel megelőzhetik a bajt az állattartók"- fogalmazott Seres Zoltán az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője közleményében.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!